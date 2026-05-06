Πρίγκιπας στο Μονακό ήταν ο Ολυμπιακός, που σάρωσε για τρίτη συνεχόμενη φορά τους Μονεγάσκους και έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα στην ιστορία (από το 2009 που έχουν καθιερωθεί στα play off οι σειρές best of five) που προκρίνεται με «σκούπα» (3-0) στο φάιναλ φορ.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας ήταν και πάλι απολαυστικοί μετατρέποντας έναν απαιτητικό αγώνα σε περίπατο, όσο και αν η Μονακό είχε δύο ακόμα σημαντικές απουσίες (Τάις και Ντιαλό), επικρατώντας με 105-82.

Με αυτόν τον τρόπο «κλείδωσαν» την πρόκριση σε ένα ακόμα φάιναλ φορ, 15ο στην ιστορία τους, αλλά το σημαντικό και 5ο συνεχόμενο, θέλοντας αυτή τη φορά να τελειώσουν τη δουλειά και να φτάσουν μέχρι την τελική επικράτηση και να κατακτήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.

«Αφιερώνουμε αυτή την πρόκριση στον κόσμο, στους παίκτες, στον ίδιο το σύλλογο, που έκαναν τέτοια προσπάθεια. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε κάτι στον τρόπο που παίζουμε και σκεφτόμαστε. Ηταν πολύ σημαντικό ότι τερματίσαμε πρώτοι και πάμε για δύο παιχνίδια ακόμα» τόνισε ο κόουτς Μπαρτζώκας.

Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά και ο Ολυμπιακός φέτος έχει δείξει εξαιρετικά στοιχεία και αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με τη σειρά κόντρα στη Μονακό αλλά με όλη την πορεία του από τον περασμένο Οκτώβριο μέχρι τώρα.

«Ο στόχος μας είναι να πάρουμε την Ευρωλίγκα, για αυτό χτίστηκε αυτή η ομάδα. Είμαστε στην τετράδα και θα πάμε να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Παίξαμε ως ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Βάλαμε και δύσκολα σουτ, αλλά πασάραμε και σωστά την μπάλα και αυτό ήταν σημαντικό» είπε από την πλευρά του ο Τόμας Γουόκαπ, την ώρα που ο υπηρεσιακός τεχνικός της Μονακό, Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι, έβγαλε το καπέλο και στον Ολυμπιακό και στην ομάδα του: «Τρομερή ομάδα, άξιζαν την πρόκριση και τους εύχομαι τα καλύτερα, αλλά είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και πάμε για το πρωτάθλημα».

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε σχεδόν το τέλειο ημίχρονο έχοντας πετύχει 61 πόντους (61-40) σε αυτό και μάλιστα χωρίς να έχει σκοράρει ο Μιλουτίνοφ και με τον Βεζένκοφ να έχει μόλις 4 πόντους!

Και ενώ είχαν παίξει και οι 12 παίκτες. Ξεκάθαρο δείγμα της φιλοσοφίας του κόουτς και της ίδιας της ομάδας, που είναι πάνω από πρόσωπα και ξεχωριστούς πρωταγωνιστές.

Οι Πειραιώτες, που ουσιαστικά «τελείωσαν» από το ημίχρονο τον αγώνα και την πρόκριση, είχαν σε αυτό το πρώτο 20λεπτο 13/21 τρίποντα (!) αλλά και 19 ασίστ για μόλις 3 λάθη με πρώτους σκόρερ τους Γουόκαπ (12 π.) και Φουρνιέ (11 π.) σε αυτό το διάστημα.

Το γήπεδο στο Μόντε Κάρλο δεν γέμισε καθώς οι φίλοι της Μονακό είχαν απογοητευτεί από τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων από τα παιχνίδια στον Πειραιά, αλλά έτσι κι αλλιώς οι φίλοι του Ολυμπιακού θα ήταν αυτοί που θα ακούγονταν περισσότερο απ’ όλους και έτσι έγινε και τώρα, με τους παίκτες του κόουτς Μπαρτζώκα (αλλά και τον ίδιο) να γνωρίζουν την αποθέωση και να δίνουν ραντεβού πλέον στο Telecom Athens Center.

Πρώτοι σκόρερ για τον Ολυμπιακό οι Φουρνιέ (22 π., 1/2 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Πίτερς (18 π., 4/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ) και Γουόκαπ (14 π., 4/5 τρίποντα, 5 ασίστ), ενώ πολύ καλός ήταν και ο ΜακΚίσικ (10 π.).

Με Βεζένκοφ (10 π. με 4/8 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη) και Ντόρσεϊ (7 π.) να μένουν πιο χαμηλά. Ο Στράζελ (21 π.) και ο Μπλόσομγκεϊμ (19 π.) κορυφαίοι των γηπεδούχων.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-26, 40-61, 64-82, 82-105

ΜΟΝΑΚΟ (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 8 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 19 (5/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Χέιζ 11 (3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Τάρπι 2 (4 ριμπάουντ), Μπεγκαρίν 3 (0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Νέντοβιτς 2, Στράζελ 21 (4/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7/7 βολές, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Τζέιμς 16 (3/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 λάθη).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 14 (4/5 τρίποντα, 5 ασίστ), Μόρις, Βεζένκοφ 10 (4/8 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Παπανικολάου 6 (2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ντόρσεϊ 7 (1), Πίτερς 18 (4/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ), Μιλουτίνοφ 6 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόσεφ 5 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Χολ 4 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ΜακΚίσικ 10 (2/3 τρίποντα, 3 ασίστ), Τζόουνς 3 (3 ριμπάουντ), Φουρνιέ 22 (1/2 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη).