Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, Φεντόρ Τσάλοφ, βρέθηκε σε παραλία της Χαλκιδικής την Κυριακή 10/08, για να απολαύσει τη θάλασσα. Ο 27χρονος Ρώσος θέλησε να ξεκουραστεί, ενόψει της δεύτερης αναμέτρησης του «Δικέφαλλου του Βορρά» με τη Βόλφσμπεργκερ, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Τις στιγμές αυτές της χαλάρωσής του, διέκοψαν άγνωστοι, που διέρρηξαν το αυτοκίνητό του. Το όχημα του Τσάλοφ, ήταν παρκαρισμένο σε ελεύθερο χώρο στάθμευσης στην παραλία «Μυκονιάτικα», στη Νέα Καλλικράτεια.

Ο παίκτης του ΠΑΟΚ, είχε ενοικιάσει το αυτοκίνητο, το οποίο δεν είχε διακριτικά. Κατά την επιστροφή του, διαπίστωσε τη διάρρηξη, όπου οι δράστες του άρπαξαν μια τσάντα με 200 ευρώ και έγγραφα.

Ο Τσάλοφ μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Καλλικράτειας όπου και κατήγγειλε το περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ