Η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής μπαίνει σε πρώτο πλάνο για τον ΠΑΟΚ. Με την τριάδα των Μεϊτέ, Καμαρά και Οζντόεφ να αποτελεί αυτή τη στιγμή τη μοναδική λύση, οι «ασπρόμαυροι» αναζητούν δύο χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ικανά να προσθέσουν βάθος και ποιότητα.

Στη μεταγραφική λίστα φιγουράρει το όνομα του Χρήστου Ζαφείρη, ωστόσο υπάρχουν ακόμη δύο ονόματα: ο 23χρονος Μαροκινός με βελγικό διαβατήριο Μπενζαμέν Μπουσουαρί της Σεντ Ετιέν και ο 25χρονος Βέλγος Σάμπι Λοκονγκά της Άρσεναλ.

Ο Λοκονγκά, που ανήκει στους «κανονιέρηδες» μέχρι το 2026, επιστρέφει από δανεισμό στη Σεβίλλη (23 συμμετοχές σε La Liga και Copa del Rey), αλλά παραμένει εκτός πλάνων του Μικέλ Αρτέτα. Χαρακτηριστικό είναι πως δεν πήρε λεπτά συμμετοχής στα φιλικά της προετοιμασίας, παρότι ο Ισπανός τεχνικός χρησιμοποίησε ακόμη και παίκτες της ακαδημίας. Με 51 παρουσίες στην Premier League, ο διεθνής με την εθνική Βελγίου ξεχωρίζει για την τεχνική του κατάρτιση και την πλαστικότητά του στο χτίσιμο του παιχνιδιού.

Η διοίκηση του ΠΑΟΚ, βλέποντας την ανάγκη για βάθος και ποιότητα ενόψει της απαιτητικής σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, δεν αποκλείεται να κινηθεί ταυτόχρονα και για τους δύο ποδοσφαιριστές, ανοίγοντας ένα ισχυρό μεταγραφικό μέτωπο στον άξονα.