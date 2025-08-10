Η Σλάβια Πράγας, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Τσεχίας, απέρριψε και τη βελτιωμένη πρόταση του ΠΑΟΚ για τον Χρήστο Ζαφείρη, ύψους 10,5 εκατ. ευρώ καθαρά, συν 1,5 εκατ. σε μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης, με τον πρόεδρό της Γιάροσλαβ Τβρντικ να παραμένει ανένδοτος.

Όπως αναφέρει ο τσεχικός Τύπος, η Σλάβια Πράγας δεν έκανε δεκτή ούτε τη δεύτερη, βελτιωμένη προσφορά του ΠΑΟΚ για τον Χρήστο Ζαφείρη, η οποία έφτανε συνολικά τα 12 εκατομμύρια ευρώ (10,5 εκατ. ως καθαρό ποσό και 1,5 εκατ. υπό μορφή μπόνους), περιλαμβάνοντας και ποσοστό μεταπώλησης.

Ο πρόεδρος της Σλάβια, Γιάροσλαβ Τβρντικ, πρώην υπουργός Άμυνας της Τσεχικής Δημοκρατίας, δείχνει αποφασισμένος να κρατήσει τον 22χρονο διεθνή χαφ, απορρίπτοντας τις προσπάθειες του ΠΑΟΚ, όπως είχε κάνει και με την πρώτη πρόταση των 9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η στάση της Σλάβια είναι αναμενόμενη, καθώς ο Ζαφείρης θεωρείται πολύτιμο κομμάτι της μεσαίας γραμμής της ομάδας και βασικός για την πορεία της σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Ωστόσο, η πίεση που ασκεί ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής και ο πατέρας του προς την τσεχική πλευρά ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για την έκβαση της υπόθεσης.

Η προσφορά-ρεκόρ του ΠΑΟΚ, σε συνδυασμό με την επιθυμία του Ζαφείρη να επιστρέψει στην πατρίδα του, μπορεί να αλλάξουν τις ισορροπίες τις επόμενες ημέρες, φέρνοντας τον διεθνή μέσο πιο κοντά στην Τούμπα