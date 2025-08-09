Στην Τσεχία ο τοπικός Τύπος παρουσίασε με λεπτομέρειες την πρόταση του ΠΑΟΚ προς τη Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη και, αυτή τη φορά, τα ρεπορτάζ τους ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι «ασπρόμαυροι» κατέθεσαν πρόταση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ (220 εκατομμύρια κορώνες) η οποία απορρίφθηκε από τους Τσέχους, ωστόσο η υπόθεση δεν έχει κλείσει, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά από τη Μικράς Ασίας.

Η αρχική πρόταση του ΠΑΟΚ συνοδευόταν από συμβόλαιο-δέλεαρ για τον 22χρονο διεθνή μέσο, με απολαβές που ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως – περίπου τριπλάσιες σε σχέση με όσα λαμβάνει τώρα στη Σλάβια.

Παρά το οικονομικό μέγεθος της προσφοράς, η διοίκηση της τσεχικής ομάδας απάντησε αρνητικά, επικαλούμενη τους υψηλούς στόχους της σε Champions League και εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά και τη ρητή δέσμευση του προέδρου Γιαροσλάβ Τβρντίκ πως ο Ζαφείρης δεν θα παραχωρηθεί σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο.

Αυτά ίσχυαν μέχρι πριν από λίγες ημέρες. Μετά από κουβέντα του προέδρου με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, πείσθηκε ο πρώτος να συζητήσει την πρόταση της ελληνικής ομάδας.

Από τη μεριά του, ο ΠΑΟΚ όχι μόνο δεν εγκαταλείπει την υπόθεση, αλλά την κρατά ενεργή και σε πρώτο πλάνο. Η διοίκηση του «Δικεφάλου» εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο επιστροφής με βελτιωμένη πρόταση, που ενδέχεται να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ – ποσό που, αν συμφωνηθεί, θα γράψει ιστορία ως η μεγαλύτερη μεταγραφή αγοράς που έχει γίνει ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Καθοριστικό ρόλο στην επιμονή του ΠΑΟΚ παίζει και η στάση του ίδιου του παίκτη. Ο Ζαφείρης, που έφυγε από την Ελλάδα σε μικρή ηλικία, βλέπει θετικά την επιστροφή του για να φορέσει την «ασπρόμαυρη» φανέλα

Ο Ιβάν Σαββίδης έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για να προχωρήσει το colpo grosso, με στόχο την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και τη δημιουργία μιας ομάδας ικανής να κάνει την υπέρβαση στην Ευρώπη.