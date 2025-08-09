Ο Χρήστος Ζαφείρης συνέχισε την εξαιρετική του φόρμα, σκοράροντας το δεύτερο φετινό του γκολ στη νίκη της Σλάβια Πράγας με 3-0 επί της Τέπλιτσε, την ώρα που η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ παραμένει «ζεστή» και στο προσκήνιο για πρόταση-ρεκόρ.΄

Ο Χρήστος Ζαφείρης συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στο τσεχικό πρωτάθλημα, βρίσκοντας ξανά δίχτυα στο ματς της Σλάβια Πράγας απέναντι στην Τέπλιτσε.

Το βράδυ του Σαββάτου (9/8), στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ντορλέι έβγαλε ιδανική μπαλιά στον Έλληνα μέσο, ο οποίος μπήκε από αριστερά στην περιοχή και με υπέροχο σουτ στην κίνηση διαμόρφωσε το 2-0.

Η Σλάβια επικράτησε τελικά με 3-0, με τον 22χρονο χαφ να φτάνει τα δύο γκολ και μία ασίστ σε τέσσερις αγωνιστικές της φετινής σεζόν, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε πέρσι.

🥜 Tebe vyjeslim taky CHRISTOS ZAFEIRIS 🔥😎 #skstep pic.twitter.com/ttJPuUsOBz — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 9, 2025

Το αγωνιστικό του πρόσωπο του Ζαφείρη μόνο αδιάφορο δεν αφήνει τον ΠΑΟΚ, που έχει ήδη καταθέσει πρόταση 9 εκατ. ευρώ προς τη Σλάβια για την απόκτησή του, πρόταση που απορρίφθηκε από τους Τσέχους.

Η υπόθεση όμως παραμένει «ζεστή» για τον Δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επανέλθει με νέα προσφορά που θα ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ, με στόχο την ολοκλήρωση της ακριβότερης μεταγραφής αγοράς στην ιστορία του.