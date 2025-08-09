Ο Χρήστος Ζαφείρης συνέχισε την εξαιρετική του φόρμα, σκοράροντας το δεύτερο φετινό του γκολ στη νίκη της Σλάβια Πράγας με 3-0 επί της Τέπλιτσε, την ώρα που η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ παραμένει «ζεστή» και στο προσκήνιο για πρόταση-ρεκόρ.΄

Ο Χρήστος Ζαφείρης συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στο τσεχικό πρωτάθλημα, βρίσκοντας ξανά δίχτυα στο ματς της Σλάβια Πράγας απέναντι στην Τέπλιτσε.

Το βράδυ του Σαββάτου (9/8), στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ντορλέι έβγαλε ιδανική μπαλιά στον Έλληνα μέσο, ο οποίος μπήκε από αριστερά στην περιοχή και με υπέροχο σουτ στην κίνηση διαμόρφωσε το 2-0.

Η Σλάβια επικράτησε τελικά με 3-0, με τον 22χρονο χαφ να φτάνει τα δύο γκολ και μία ασίστ σε τέσσερις αγωνιστικές της φετινής σεζόν, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε πέρσι.

Το αγωνιστικό του πρόσωπο του Ζαφείρη μόνο αδιάφορο δεν αφήνει τον ΠΑΟΚ, που έχει ήδη καταθέσει πρόταση 9 εκατ. ευρώ προς τη Σλάβια για την απόκτησή του, πρόταση που απορρίφθηκε από τους Τσέχους.

Η υπόθεση όμως παραμένει «ζεστή» για τον Δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επανέλθει με νέα προσφορά που θα ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ, με στόχο την ολοκλήρωση της ακριβότερης μεταγραφής αγοράς στην ιστορία του.

