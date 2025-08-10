Ο Έλληνας επιθετικός αναμένεται μέχρι την Τρίτη (12/8) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιο δανεισμού του και να ανακοινωθεί επίσημα από τον ΠΑΟΚ.

Τα τελευταία 24ωρα, οι δύο ομάδες βρίσκονταν σε ανοιχτή επικοινωνία για την επίλυση ενός όρου της συμφωνίας, με τις συζητήσεις να ολοκληρώνονται θετικά. Κομβικό στοιχείο για την κατάληξη αυτή ήταν η κίνηση του ίδιου του Γιακουμάκη, ο οποίος παραιτήθηκε από μίνιμουμ 700.000 ευρώ από το βαρύ συμβόλαιό του στο Μεξικό, ώστε να «ξεκλειδώσει» τις διαπραγματεύσεις και να ανοίξει ο δρόμος για τον δανεισμό του.

Η συμφωνία προβλέπει δανεισμό ενός έτους, με τον ΠΑΟΚ να καταβάλλει στην Κρουζ Αζούλ 1,8 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ρήτρα αγοράς: πέντε εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι του 2026, χωρίς πρόσθετες προϋποθέσεις, χωρίς ρήτρες συμμετοχών ή γκολ και με την απόφαση να ανήκει αποκλειστικά στην πλευρά του ΠΑΟΚ.

Η μεταγραφή του Γιακουμάκη, που επιστρέφει στην Ελλάδα ύστερα από πεντέμιση χρόνια πορείας στο εξωτερικό, καλύπτει άμεσα την ανάγκη για έμπειρο και παραγωγικό επιθετικό, σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε κρίσιμη καμπή με τα ευρωπαϊκά προκριματικά και την έναρξη της Super League.