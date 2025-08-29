Το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη League Phase του Europa League και ο «Δικέφαλος του Βορρά» έμαθε το ευρωπαϊκό του πρόγραμμα!

Η διαδικασία της κλήρωσης είχε φέτος μια… διαφορετική μορφή, καθώς τα παραδοσιακά μπαλάκια έδωσαν τη θέση τους σε ένα κουμπί, με το πάτημα του οποίου προέκυψαν οι αντίπαλοι κάθε ομάδας.

Στις δύο πρώτες αγωνιστικές, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Λιλ εκτός έδρας και τη Ρεάλ Μπέτις στην Τούμπα.

Ακολουθεί μια σειρά δυνατών αναμετρήσεων, με τον Δικέφαλο να κοντράρεται με Μακάμπι Τελ Αβίβ, Λυών, Γιουνγκ Μπόις, Λουντογκόρετς, Μπραν και Θέλτα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί το Σάββατο (30/8).

Η σειρά των αγώνων για τον ΠΑΟΚ:

1️⃣ Λιλ (Γαλλία) – Εκτός

2️⃣ Ρεάλ Μπέτις (Ισπανία) – Εντός

3️⃣ Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Εντός

4️⃣ Λυών (Γαλλία) – Εκτός

5️⃣ Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) – Εντός

6️⃣ Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) – Εκτός

7️⃣ Μπραν (Νορβηγία) – Εντός

8️⃣ Θέλτα (Ισπανία) – Εκτός