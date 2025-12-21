Φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνονται μεταξύ τουλάχιστον 16 εγγράφων που φαίνεται να έχουν εξαφανιστεί από τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν, τα οποία δημοσιοποίησε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ).

Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων επισήμαναν την προφανή αφαίρεση μιας εικόνας, που έδειχνε δύο εκτυπωμένες φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ σε ένα συρτάρι γραφείου. Η μία φωτογραφία απεικονίζει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ περιτριγυρισμένο από γυναίκες με μαγιό, ενώ η δεύτερη φαίνεται να είναι μια ήδη γνωστή εικόνα – εν μέρει καλυμμένη – στην οποία εμφανίζονται ο ίδιος, η σύζυγός του Μελάνια, η Γκισλέιν Μάξγουελ και ο Έπσταϊν.

Μετά την αποκάλυψη των Δημοκρατικών το Σάββατο, το Sky News επανεξέτασε τα διαδικτυακά αρχεία και επιβεβαίωσε, ότι η επίμαχη φωτογραφία όντως έλειπε, παρότι είχε συμπεριληφθεί στα αρχεία που κατέβασαν, όταν αυτά δόθηκαν αρχικά στη δημοσιότητα την Παρασκευή. Οι υπόλοιπες φωτογραφίες που αφαιρέθηκαν από τη συλλογή, αφορούσαν σχεδόν αποκλειστικά γυμνά πορτρέτα γυναικών που βρίσκονταν στην κατοικία του Έπσταϊν.

Ο Τραμπ δεν έχει σχολιάσει τη δημοσιοποίηση των αρχείων και δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με την υπόθεση Έπσταϊν.

Οι αντιδράσεις για τις διαγραφές και τις αποκαλύψεις

Χιλιάδες έγγραφα που σχετίζονται με τον νεκρό χρηματιστή και καταδικασμένο παιδεραστή δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή, λίγες ώρες πριν από τη λήξη της νομικής προθεσμίας που όριζε ο νόμος διαφάνειας Epstein Files Transparency Act.

Πολλές από τις σελίδες ήταν μερικώς ή πλήρως λογοκριμένες, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να υποστηρίζει, ότι αυτό έγινε για την προστασία περισσότερων από 1.200 θυμάτων και των οικογενειών τους. Ωστόσο, ορισμένα θύματα, νομικοί και μέλη της κοινής γνώμης αμφισβητούν αν αυτός είναι ο μοναδικός λόγος των διαγραφών. Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας μάλιστα υποστήριξαν ότι «πρόκειται για συγκάλυψη του Λευκού Οίκου».

Η Άσλεϊ Ράιτμπραϊτ, που κακοποιήθηκε για αρκετά χρόνια αφού γνώρισε τον Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς σε ηλικία 15 ετών, δήλωσε στο Sky News: «Βλέποντας σελίδες εντελώς λογοκριμένες, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να έγινε μόνο για να προστατευτούν οι ταυτότητες των θυμάτων, και θα πρέπει να υπάρχει σοβαρός λόγος. Δεν ξέρω αν θα τον μάθουμε ποτέ».

Καταγγελίες για παραλείψεις στις διαγραφές

Η δικηγόρος Γκλόρια Όλρεντ, που έχει εκπροσωπήσει αρκετά από τα θύματα του Έπσταϊν, ανέφερε ότι παρά τις εκτεταμένες λογοκρισίες, κάποιες ευαίσθητες φωτογραφίες και ονόματα επιζώντων παρέμειναν στα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή. «Έχουμε ενημερώσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για ονόματα που έπρεπε να είχαν διαγραφεί, αλλά δεν διαγράφηκαν» είπε στο Sky News και συμπλήρωσε: «Αυτό προκαλεί περαιτέρω τραύμα στα θύματα, καθώς φαίνεται πως ορισμένες φωτογραφίες τους δεν έχουν λογοκριθεί επαρκώς, και σε αυτές εμφανίζονται γυμνά ή ημίγυμνα».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «πρόκειται για σοβαρό ζήτημα, καθώς ο νόμος και οι δικαστές ορίζουν ρητά πως τα ονόματα και οποιοδήποτε αναγνωριστικό στοιχείο των επιζώντων πρέπει να παραμένουν απόρρητα».

Τι αναφέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ)

Οι διαγραφές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ωστόσο το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) υποστηρίζει ότι η αφαίρεση ορισμένων φωτογραφιών και εγγράφων έγινε για λόγους προστασίας των θυμάτων. Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ, Todd Blanche, εξήγησε στην εκπομπή “Meet The Press” του NB ότι το DOJ συμμορφώνεται με τον νόμο διαφάνειας Έπσταϊν, αποσύροντας υλικό όταν προκύπτουν ανησυχίες από τα θύματα ή τις ομάδες υπεράσπισής τους και επαναδημοσιεύοντας το υλικό μόνο όταν έχει διασφαλιστεί η προστασία των εμπλεκόμενων.

«Υπήρχαν αρκετές φωτογραφίες που αποσύρθηκαν μετά τη δημοσίευσή τους την Παρασκευή, επειδή ένας δικαστής της Νέας Υόρκης μας έχει διατάξει να ακούμε οποιοδήποτε θύμα ή ομάδα υπεράσπισης θυμάτων εκφράζει ανησυχίες για το υλικό που αναρτούμε», δήλωσε ο Blanche. «Όταν προκύπτουν τέτοιες ανησυχίες, είτε αφορούν φωτογραφίες γυναικών που δεν θεωρούμε θύματα είτε περιπτώσεις όπου δεν έχουμε επαρκή στοιχεία, φυσικά θα αποσύρουμε τη φωτογραφία και θα εξετάσουμε το ζήτημα».

Ο Blanche πρόσθεσε: «Αν χρειαστεί να αποκρύψουμε πρόσωπα ή άλλες πληροφορίες, θα το κάνουμε και στη συνέχεια θα επαναδημοσιεύσουμε το υλικό. Συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις προβλέψεις του νόμου».

Με αυτόν τον τρόπο, το υπουργείο επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ της διαφάνειας και της προστασίας των θυμάτων, ενώ η συζήτηση για πιθανή λογοκρισία ή συγκάλυψη συνεχίζεται στο Κογκρέσο και την κοινή γνώμη.