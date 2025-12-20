Χιλιάδες έγγραφα που σχετίζονται με τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Reuters, τα έγγραφα ήταν έντονα λογοκριμένα, με ελάχιστες αναφορές στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά με εκτενείς αναφορές στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον.

Η απουσία αναφορών στον Τραμπ θεωρήθηκε αξιοσημείωτη, καθώς φωτογραφίες και έγγραφα που τον αφορούσαν είχαν δημοσιοποιηθεί σε προηγούμενες αποδεσμεύσεις υλικού. Το όνομά του είχε εμφανιστεί σε καταλόγους πτήσεων του ιδιωτικού αεροσκάφους του Έπσταϊν, στην πρώτη παρτίδα εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Φεβρουάριο.

Η μερική δημοσιοποίηση έγινε για τη συμμόρφωση με νόμο που εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από το Κογκρέσο τον Νοέμβριο. Ο νόμος επέβαλε τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων του Έπσταϊν, παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να τα κρατήσει σφραγισμένα. Το σκάνδαλο έχει εξελιχθεί σε πολιτικό πονοκέφαλο για τον Τραμπ, ο οποίος επί χρόνια προωθούσε θεωρίες συνωμοσίας γύρω από την υπόθεση.

Δεν είναι σαφές πόσο ουσιαστικό είναι το νέο υλικό, καθώς πολλά σχετικά έγγραφα έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί μετά τον θάνατο του Έπσταϊν το 2019, που θεωρήθηκε αυτοκτονία. Πολλά από τα νέα αρχεία είναι σε μεγάλο βαθμό λογοκριμένα, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξακολουθεί να εξετάζει εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες για πιθανή δημοσιοποίηση.

Αεροπορικές επιδρομές στη Συρία

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων, ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στη Συρία εναντίον στόχων του Ισλαμικού Κράτους, σε αντίποινα για επίθεση κατά αμερικανικού προσωπικού.

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν στοιχεία από διάφορες έρευνες για τον Έπσταϊν και φωτογραφίες του Κλίντον, ο οποίος έχει γίνει συχνά στόχος επικρίσεων από τους Ρεπουμπλικανούς. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχουν ελάχιστες ή καθόλου αναφορές στον Τραμπ, παρά τη γνωστή φιλία τους τη δεκαετία του 1990, πριν διαρραγούν οι σχέσεις τους το 2008.

Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα και έχει αρνηθεί ότι γνώριζε τις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν.

The US Justice Department has begun releasing files on the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein, though many pages are heavily redacted. Democratic leaders said the “mountain of blacked out pages” violates the spirit of transparency. https://t.co/pDlG9UOwWx pic.twitter.com/Y7UnLFIIn2 — DW News (@dwnews) December 20, 2025

Εστίαση στον Κλίντον

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης φάνηκε να στρέφει την προσοχή στον Κλίντον, καθώς εκπρόσωποί του ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες που, όπως υποστήριξαν, τον δείχνουν με θύματα του Έπσταϊν.

Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Κλίντον, Άνχελ Ουρένα, απάντησε ότι ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να «προστατεύσει τον εαυτό του» εστιάζοντας στον πρώην πρόεδρο. «Μπορούν να δημοσιοποιούν όσες θολές φωτογραφίες θέλουν, αλλά αυτό δεν αφορά τον Μπιλ Κλίντον», ανέφερε.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ είχε διατάξει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει τους δεσμούς του Κλίντον με τον Έπσταϊν, κίνηση που επικρίθηκε ως προσπάθεια μετατόπισης της προσοχής από τη δική του σχέση με τον χρηματιστή.

Στις νέες φωτογραφίες, ο Κλίντον εμφανίζεται σε πισίνα και υδρομασάζ με τη Γκιλέιν Μάξγουελ και άλλα πρόσωπα των οποίων τα χαρακτηριστικά έχουν καλυφθεί. Ο ίδιος έχει εκφράσει στο παρελθόν τη λύπη του για τη γνωριμία του με τον Έπσταϊν και έχει αρνηθεί οποιαδήποτε γνώση εγκληματικής δραστηριότητας.

Περισσότερα από 1.200 θύματα ή συγγενείς θυμάτων παραμένουν ανώνυμα στα αρχεία, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς σε επιστολή προς το Κογκρέσο.

Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι η δημοσιοποίηση αποδεικνύει τη δέσμευσή του για διαφάνεια και δικαιοσύνη προς τα θύματα, κατηγορώντας προηγούμενες κυβερνήσεις ότι δεν έπραξαν το ίδιο. Ωστόσο, αγνόησε το γεγονός ότι η αποκάλυψη έγινε κατόπιν υποχρέωσης από το Κογκρέσο, καθώς αξιωματούχοι του Τραμπ είχαν δηλώσει νωρίτερα πως δεν θα δημοσιοποιούνταν άλλα αρχεία.

Ο νόμος περί δημοσιοποίησης απαιτούσε την παράδοση πληροφοριών για τον χειρισμό της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών εκθέσεων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τα οποία δεν φαίνεται να περιλαμβάνονται στα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Παράλληλα, επιτρέπει την απόκρυψη προσωπικών στοιχείων θυμάτων ή στοιχείων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ενεργές έρευνες.

Απογοήτευση στους υποστηρικτές του Τραμπ

Πολλοί υποστηρικτές του Τραμπ κατηγόρησαν την κυβέρνησή του ότι συγκαλύπτει τους δεσμούς του Έπσταϊν με ισχυρά πρόσωπα και αποκρύπτει λεπτομέρειες γύρω από τον θάνατό του. Μόλις το 44% των Ρεπουμπλικανών εγκρίνει τον χειρισμό του ζητήματος, έναντι συνολικού ποσοστού αποδοχής 82%, σύμφωνα με δημοσκόπηση Reuters/Ipsos. Το θέμα έχει πλήξει την πολιτική του εικόνα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Προηγούμενες αποκαλύψεις έδειξαν ότι, ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008, ο Έπσταϊν συνέχισε να επικοινωνεί με πρόσωπα υψηλού προφίλ, όπως ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ Στιβ Μπάνον, ο πρώην υπουργός Οικονομικών του Κλίντον Λάρι Σάμερς, ο ιδρυτής της PayPal Πίτερ Τιλ και ο πρώην πρίγκιπας της Βρετανίας Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, που έχασε τον τίτλο του λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν.

Η τράπεζα JPMorgan κατέβαλε το 2023 αποζημιώσεις ύψους 290 εκατομμυρίων δολαρίων σε θύματα του Έπσταϊν, για να διευθετήσει αγωγές ότι αγνόησε τη δράση του, διατηρώντας τον ως πελάτη για πέντε χρόνια μετά την καταδίκη του.