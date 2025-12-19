Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να δημοσιοποιήσει σήμερα «πολλές εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα» που σχετίζονται με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης. Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο κύμα δημοσιοποίησης, ενώ επιπλέον στοιχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα τις επόμενες εβδομάδες.

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας για τη δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων που διαθέτει η κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, έξι χρόνια μετά τον θάνατο του Έπστιν.

«Αναμένω ότι θα δημοσιοποιήσουμε σήμερα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα», δήλωσε στο Fox News ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, προσθέτοντας ότι τα έγγραφα «θα έχουν ποικίλες μορφές». Επισήμανε ωστόσο πως δεν πρόκειται για το πλήρες υλικό, καθώς «εκατοντάδες χιλιάδες άλλα» θα ακολουθήσουν «τις επόμενες εβδομάδες».

Ο Μπλανς εξήγησε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην ανάγκη να διασφαλιστεί πως «κάθε θύμα θα προστατευθεί πλήρως». Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει τη δυνατότητα να αποκρύψει ονόματα ή ευαίσθητες πληροφορίες, γεγονός που σημαίνει ότι πολλά έγγραφα θα είναι εν μέρει λογοκριμένα.

«Εξετάζουμε κάθε έγγραφο που θα δώσουμε στη δημοσιότητα, φροντίζοντας ότι κάθε θύμα –το όνομα, η ταυτότητά του, η ιστορία του– θα προστατευθεί πλήρως (…) Μέχρι σήμερα, δεν προβλέπεται η άσκηση καμίας νέας δίωξης, όμως η έρευνα συνεχίζεται», τόνισε ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ.

Η υπόθεση Έπστιν και οι πολιτικές προεκτάσεις

Ο Τζέφρι Έπστιν βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του στη Νέα Υόρκη στις 10 Αυγούστου 2019, πριν από τη δίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα. Ο θάνατός του προκάλεσε κύμα θεωριών συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες δολοφονήθηκε για να μη γίνουν γνωστές λεπτομέρειες που θα έθιγαν προσωπικότητες υψηλού κύρους.

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία για το 2024, ο Τραμπ είχε υποσχεθεί «συγκλονιστικές αποκαλύψεις» για την υπόθεση. Ωστόσο, αργότερα κάλεσε τους υποστηρικτές του να «γυρίσουν σελίδα», χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «φάρσα» των Δημοκρατικών. Τελικά, τον Νοέμβριο, επικύρωσε τον νόμο που υποχρεώνει την κυβέρνησή του να δημοσιοποιήσει το σύνολο των εγγράφων, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σημερινή δημοσιοποίηση.