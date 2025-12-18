Νέες φωτογραφίες και έγγραφα που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ, ενόψει της πλήρους δημοσιοποίησης των εγγράφων για την υπόθεση, που έχει προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Μεταξύ των υλικού περιλαμβάνεται διαβατήριο του Μεξικού, στο οποίο αναγράφεται ότι «ο κάτοχος καταδικάστηκε για σεξουαλικό αδίκημα κατά ανηλίκου». Δεν έχει γίνει γνωστό, σε ποιον ανήκει το έγγραφο ούτε πότε εκδόθηκε. Επίσης, στη δημοσιότητα δόθηκαν οι σελίδες με τα στοιχεία του Επστάιν από το διαβατήριό του.

Σε μία από τις εικόνες, ο Έπσταϊν εικονίζεται να κάθεται δίπλα στον σεΐχη Τζαμπορ Μπιν Γιούσεφ Μπιν Τζασίμ Μπιν Τζαμπορ αλ Θάνι, μέλος της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ και επικεφαλής ιδιωτικών επιχειρήσεων. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για οποιαδήποτε παράνομη πράξη εκ μέρους του αλ Θάνι.

Άλλες φωτογραφίες δείχνουν μια γυναίκα το πρόσωπο της οποίας έχει καλυφθεί μαζί με τον Μπιλ Γκέιτς, χωρίς ωστόσο να προκύπτει εμπλοκή του δισεκατομμυριούχου σε παράνομες δραστηριότητες. Ο Γκέιτς έχει δηλώσει στο παρελθόν, ότι είχε «μερικά δείπνα» με τον Έπσταϊν, τα οποία χαρακτήρισε «τεράστιο λάθος».

Σε άλλη φωτογραφία, ο Έπσταϊν φαίνεται μέσα σε αεροσκάφος δίπλα στον διάσημο γλωσσολόγο και φιλόσοφο Νόαμ Τσόμσκι. Η παρουσία του Τσόμσκι σε αυτά τα αρχεία δεν υποδηλώνει κάποια παράνομη πράξη.

Μεταξύ των φωτογραφιών υπάρχουν επίσης εικόνες με χειρόγραφες φράσεις επάνω σε ανθρώπινο σώμα, οι οποίες παραπέμπουν στο μυθιστόρημα «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ. Δεν παρέχεται περαιτέρω πλαίσιο για τις συγκεκριμένες εικόνες.

Νέα έγγραφα και μηνύματα

Ανάμεσα στα νέα έγγραφα εντοπίζεται και ένα ρωσικό διαβατήριο νεαρής γυναίκας με σημαντικά στοιχεία καλυμμένα, καθώς και ταυτότητες από την Τσεχία, τη Νότια Αφρική, την Ουκρανία και τη Λιθουανία.

Επιπλέον, περιλαμβάνεται στιγμιότυπο συνομιλίας μέσω μηνυμάτων, όπου φαίνεται να γίνεται αναφορά σε «τιμή για κορίτσι». Δεν είναι γνωστό ποιοι συμμετείχαν στη συνομιλία, ενώ η ταυτότητα του ατόμου που αναφέρεται παραμένει άγνωστη.

Στο μήνυμα αναφέρεται: «Δεν ξέρω, δοκίμασε να στείλεις κάποιον άλλον. Έχω μια φίλη ανιχνεύτρια, μου έστειλε μερικά κορίτσια σήμερα. Αλλά ζητά 1.000 δολάρια ανά κορίτσι. Θα σου στείλω κορίτσια τώρα. Ίσως κάποιο να είναι καλό για τον J;». Στη συνέχεια ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή, που περιλαμβάνει όνομα, ηλικία «18 ετών», ύψος, διαστάσεις, βάρος, αναφορά στη Ζώνη Σένγκεν, καθώς και η «πόλη αναχώρησης» που έχει σβηστεί, αλλά φαίνεται ότι ταξιδεύει από την Ρωσία.

Ο πρώην συνήγορος πολλών κατηγόρων του Έπσταϊν, Τζόσουα Σίφερ, σχολίασε ότι η νέα δημοσιοποίηση αποτελεί «μια μικρή γεύση» όσων θα ακολουθήσουν. Όπως είπε, τα αρχεία περιλαμβάνουν «επιφανή μέλη της κοινωνίας μας», μεταξύ των οποίων και «έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο».

Ερωτηθείς για την καθυστέρηση στην πλήρη δημοσιοποίηση των εγγράφων, ο Σίφερ σημείωσε πως «όλοι έχουμε συνδέσεις στο παρελθόν για τις οποίες ίσως δεν είμαστε πλέον υπερήφανοι».