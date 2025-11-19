Ο Λάρι Σάμερς ανακοίνωσε την παραίτησή του από το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI, δύο ημέρες αφότου δήλωσε ότι αποσύρεται από τις δημόσιες δεσμεύσεις του, μετά τη δημοσιοποίηση των email του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη Τζέφρι Έπσταϊν.

«Σύμφωνα με την ανακοίνωσή μου να αποσυρθώ από τις δημόσιες δεσμεύσεις μου, αποφάσισα επίσης να παραιτηθώ από το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI», ανέφερε ο Σάμερς σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη. «Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να υπηρετήσω, ενθουσιασμένος για τις δυνατότητες της εταιρείας και ανυπομονώ να παρακολουθήσω την πρόοδό τους».

Ο Σάμερς, που υπηρέτησε ως υπουργός Οικονομικών υπό τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, είχε ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της OpenAI τον Νοέμβριο του 2023.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσε περισσότερα από 20.000 ηλεκτρονικά μηνύματα από την περιουσία του Έπσταϊν, μεταξύ των οποίων φαίνεται να περιλαμβάνονται αλληλογραφίες που υποδηλώνουν στενή σχέση μεταξύ Σάμερς και του καταδικασμένου χρηματοδότη. Η πιο πρόσφατη αλληλογραφία χρονολογείται από την ημέρα πριν από τη σύλληψη του Έπσταϊν το 2019.

Το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι σέβεται την απόφαση του Σάμερς και εκτίμησε «τις πολλές συνεισφορές του και την προοπτική που έφερε στο Διοικητικό Συμβούλιο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα, πριν ανακοινώσει την παραίτησή του, ο Σάμερς είχε δηλώσει ότι αποσύρεται από τις δημόσιες δεσμεύσεις του, παραμένοντας ωστόσο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI.

Στη δήλωσή του, ο Σάμερς ανέφερε:

«Ντρέπομαι βαθιά για τις πράξεις μου και αναγνωρίζω τον πόνο που μου έχουν προκαλέσει. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τη λανθασμένη απόφασή μου να συνεχίσω να επικοινωνώ με τον κ. Έπσταϊν».

Πρόσθεσε δε: «Ενώ συνεχίζω να εκπληρώνω τις διδακτικές μου υποχρεώσεις, θα αποσυρθώ από τις δημόσιες δεσμεύσεις μου στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειάς μου να αποκαταστήσω την εμπιστοσύνη και να αποκαταστήσω τις σχέσεις μου με τους ανθρώπους που είναι πιο κοντά μου».

Στην αλληλογραφία που δημοσιοποιήθηκε, ο Σάμερς φέρεται να ζητούσε ερωτικές συμβουλές από τον Έπσταϊν σχετικά με έναν συνάδελφο καθηγητή. Όταν στάλθηκαν τα email, ο Έπσταϊν είχε ήδη καταδικαστεί και εκτίσει ποινή φυλάκισης για προσέλκυση ανηλίκων σε πορνεία. Ο Έπσταϊν συνελήφθη ξανά τον Ιούλιο του 2019 με κατηγορίες για σωματεμπορία και βρέθηκε νεκρός στο κελί του τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Με πληροφορίες από CNBC News