Νέες φωτογραφίες από την έπαυλη του Τζέφρι Έπσταϊν δόθηκαν στη δημοσιότητα από Δημοκρατικούς μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Πρόκειται για 19 επιπλέον εικόνες που προέρχονται από την περιουσία του εκλιπόντος χρηματιστή και καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα.

Στις φωτογραφίες εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος των Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπιλ Γκέιτς και ο πρώην πρίγκιπας Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι εικόνες αυτές υποδηλώνουν οποιαδήποτε παρανομία, ενώ πολλά από τα πρόσωπα που απεικονίζονται έχουν αρνηθεί κάθε σχέση με τις υποθέσεις του Έπσταϊν.

Ο Τραμπ υπήρξε φίλος του Έπσταϊν για αρκετά χρόνια, ωστόσο έχει δηλώσει ότι η σχέση τους διακόπηκε γύρω στο 2004, πολύ πριν από τη σύλληψη του χρηματιστή. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή ή παραβατική συμπεριφορά σε σχέση με τον Έπσταϊν.

Ορισμένες από τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δεν απεικονίζουν πρόσωπα. Σε μία από αυτές διακρίνονται αντικείμενα σεξουαλικού περιεχομένου συγκεντρωμένα σε χαλί, χωρίς να είναι ορατό το υπόλοιπο δωμάτιο. Μία άλλη δείχνει ετικέτα προσαρτημένη σε παρόμοιο αντικείμενο.

Σε τρίτη εικόνα φαίνεται ένα χέρι με μαύρο λαστιχένιο γάντι μπροστά από μαξιλάρια, χωρίς να είναι αναγνωρίσιμο ούτε το άτομο ούτε ο χώρος όπου τραβήχτηκε η φωτογραφία.

Οι φωτογραφίες Έπσταϊν και η έρευνα της Επιτροπής

Οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους Δημοκρατικούς δεν αποτελούν τα αρχεία του Έπσταϊν τα οποία το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει ζητήσει να αποδεσμευτούν έως τις 19 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με δήλωση του βουλευτή Ρόμπερτ Γκαρσία, η Επιτροπή εξετάζει περισσότερες από 95.000 φωτογραφίες που προέρχονται από την περιουσία του Έπσταϊν και σκοπεύει να δημοσιοποιήσει επιπλέον υλικό «τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται σε τρεις από τις 19 φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν. Σε μία από αυτές εικονίζεται με γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί, ενώ σε άλλη φαίνεται να συνομιλεί με τον Έπσταϊν σε κοινωνική εκδήλωση. Επιπλέον, υπάρχει φωτογραφία με εικονογραφημένη απεικόνισή του σε κόκκινες συσκευασίες με την επιγραφή “Trump Condom”.

Τα πρόσωπα που εμφανίζονται στις νέες φωτογραφίες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Εποπτείας, στις 19 φωτογραφίες από την έπαυλη του Έπσταϊν εμφανίζονται διάσημα πολιτικά, επιχειρηματικά και καλλιτεχνικά πρόσωπα. Η παρουσία τους δεν συνδέεται με καμία τεκμηριωμένη παράνομη δραστηριότητα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον

Ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ Στιβ Μπάνον

Ο ηθοποιός Γούντι Άλεν

Ο Αμερικανός οικονομολόγος Λάρι Σάμερς

Ο δικηγόρος Άλαν Ντέρσοβιτς

Ο Βρετανός επιχειρηματίας Ρίτσαρντ Μπράνσον

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ

Ο επιχειρηματίας Μπιλ Γκέιτς

Στο νέο υλικό περιλαμβάνονται επίσης φωτογραφίες του πρώην συμβούλου του Τραμπ, Στιβ Μπάνον. Ο Μπάνον υπήρξε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Τραμπ κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2016 και τα πρώτα στάδια της προεδρίας του, προτού παραιτηθεί τον Αύγουστο του 2017.

Τον Νοέμβριο, η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής είχε ήδη δημοσιοποιήσει περισσότερες από 20.000 σελίδες εγγράφων από την περιουσία του Έπσταϊν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν μηνύματα που αντάλλαξαν ο Έπσταϊν και ο Μπάνον το 2018, στα οποία ο τελευταίος ανέφερε δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά από ομιλία του στο Oxford Union.