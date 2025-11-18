Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε την Τρίτη να υποχρεώσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τα υπόλοιπα έγγραφα που σχετίζονται με την έρευνα για τον Έπσταϊν.

Η Βουλή ψήφισε με 427-1 υπέρ του μέτρου, με τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Κλέι Χίγκινς από τη Λουιζιάνα να είναι ο μόνος που ψήφισε κατά.

Tώρα στη Γερουσία, οι Ρεπουμπλικανικές ηγεσίες πρέπει να αποφασίσουν άμεσα αν θα το στείλουν στο γραφείο του Τραμπ. Ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα υπογράψει το νομοσχέδιο αν το εγκρίνει το Κογκρέσο, παρότι επί μήνες χαρακτήριζε το ζήτημα ως «δημοκρατική απάτη».

Ρεπουμπλικανοί και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδίωκαν να εμποδίσουν τη Βουλή να ψηφίσει το μέτρο που θα ανάγκαζε την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει έγγραφα και επικοινωνίες σχετικά με το φερόμενο κύκλωμα σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων του Έπσταϊν και τις διασυνδέσεις του με υψηλόβαθμα και προβεβλημένα πρόσωπα.

Ο πρόεδρος Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι έστησαν μια «φάρσα» γύρω από τα αρχεία για να αποσπάσουν την προσοχή του κοινού από τις επιτυχίες των Ρεπουμπλικάνων.

Ωστόσο, υπό την πίεση αρκετών Ρεπουμπλικάνων βουλευτών, μεταξύ των οποίων και η πρώην σύμμαχος του Τραμπ, η βουλευτής Marjorie Taylor Greene, ο πρόεδρος Τραμπ αναθεώρησε τη θέση του τη Δευτέρα και ζήτησε από τους βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να συμφωνήσουν με το νομοσχέδιο.

Το νομοσχέδιο θα σταλεί τώρα στο Γερουσία για ψήφιση. Ο πρόεδρος της Βουλής Mike Johnson υπαινίχθηκε ότι η Γερουσία θα κάνει αλλαγές. Αν η Γερουσία αλλάξει το κείμενο, θα χρειαστεί νέα ψηφοφορία στη Βουλή, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να περάσει αρκετός χρόνος μέχρι να δημοσιοποιηθούν τελικά οι φάκελοι.

Η σχεδόν ομόφωνη ψήφος αποτελεί την κορύφωση μιας προσπάθειας μηνών από μια διακομματική ομάδα βουλευτών, η οποία αρχικά είχε συναντήσει έντονη αντίσταση τόσο από τον πρώην πρόεδρο όσο και από την ηγεσία της Βουλής.

Οι Δημοκρατικοί, όπως και οι διακομματικοί υποστηρικτές του νομοσχεδίου, έχουν καλέσει τον Τραμπ να μην περιμένει την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και να διατάξει άμεσα τη δημοσιοποίηση των φακέλων, κάτι που έχει την εξουσία να κάνει.

Τραμπ για Έπσταϊν: «Τον έδιωξα από το κλαμπ μου επειδή νόμιζα ότι ήταν ένας άρρωστος διεστραμμένος» Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Τζέφρι Έπσταϊν ως «άρρωστο διεστραμμένο» — ενώ παράλληλα επέπληξε έναν δημοσιογράφο του ABC.

Όλα ειπώθηκαν στο Οβάλ Γραφείο το απόγευμα της Τρίτης, αφού ο δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ γιατί δεν έχει δημοσιεύσει τα αρχεία του Έπσταϊν.

«Δεν είναι η ερώτηση που με πειράζει, είναι η στάση σου. Νομίζω ότι είσαι απαίσιος δημοσιογράφος», είπε ο Τραμπ. «Δεν έχω καμία σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Τον έδιωξα από το κλαμπ μου επειδή νόμιζα ότι ήταν ένας άρρωστος διεστραμμένος», πρόσθεσε.

Δήλωσε ότι πιστεύει ότι η άδεια του ABC πρέπει να ανακληθεί, αποκαλώντας το «ριζοσπαστικό αριστερό» δίκτυο. Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων ετοιμάζεται να ψηφίσει για την πιθανή δημοσιοποίηση του αρχείου στο σύνολό του.