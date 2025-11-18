O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε σήμερα τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο, με τον Σαουδάραβα ντε φάκτο ηγέτη να επιδιώκει να αποκαταστήσει περαιτέρω τη διεθνή εικόνα του, μετά τη δολοφονία το 2018 του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι που διέμενε στις ΗΠΑ, και να εμβαθύνει τους δεσμούς με την Ουάσιγκτον.

Στην πρώτη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο για παραπάνω από επτά χρόνια, ο πρίγκιπας διάδοχος έγινε δεκτός με κάθε επισημότητα, σε μια μεγαλοπρεπή τελετή υπό τον Τραμπ στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, η οποία περιελάμβανε στρατιωτική τιμητική φρουρά, κανονιοβολισμούς και υπερπτήσεις αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών.

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να προκρίνουν τους δεσμούς ασφαλείας, τη συνεργασία στον πυρηνικό τομέα για ειρηνική χρήση και επιχειρηματικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων με το βασίλειο. Όμως, πιθανόν δεν θα υπάρξει καμία σημαντική πρόοδος στην εξομάλυνση των σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ, παρά τις πιέσεις εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου για μια τέτοια κίνηση ορόσημο.

Όπως σημειώνει το Reuters, η συνάντηση αυτή υπογραμμίζει μια σχέση-κλειδί, μεταξύ της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη και του κορυφαίου εξαγωγέα πετρελαίου, την οποία ο Τραμπ κατέστησε προτεραιότητα στη δεύτερη θητεία του, καθώς η παγκόσμια οργή για τη δολοφονία του Κασόγκι, ενός επικριτή της Σαουδικής Αραβίας, σταδιακά εξασθένησε.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο μπιν Σαλμάν ενέκρινε τη σύλληψη ή τη δολοφονία του Κασόγκι στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη. Ο πρίγκιπας διάδοχος αρνήθηκε ότι διέταξε την επιχείρηση, ωστόσο αναγνώρισε την ευθύνη ως ο ντε φάκτο ηγέτης του βασιλείου.

Η θερμή υποδοχή για τον μπιν Σαλμάν στην Ουάσιγκτον είναι η τελευταία κατά σειρά ένδειξη ότι οι σχέσεις έχουν επανακάμψει από τη βαθιά ένταση που είχε προκαλέσει η δολοφονία Κασόγκι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχτηκε τον μπιν Σαλμάν με χαμόγελο και με χειραψία στο κόκκινο χαλί, την ώρα που δεκάδες στρατιωτικοί είχαν παραταχθεί περιμετρικά. Τη λιμουζίνα συνόδευσε τιμητική φρουρά του αμερικανικού στρατού. Οι δύο ηγέτες κοίταξαν κατόπιν στον ουρανό, ενώ μαχητικά αεροσκάφη πετούσαν, προτού ο Τραμπ οδηγήσει τον καλεσμένο του στο εσωτερικό.

Κατά τη διάρκεια μιας ημέρας διπλωματίας στον Λευκό Οίκο, ο μπιν Σαλμάν θα έχει συνομιλίες με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, θα γευματίσουν στην αίθουσα του υπουργικού συμβουλίου και θα παραστούν σε επίσημο δείπνο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να επικεντρωθεί σε μια δέσμευση της Σαουδικής Αραβίας για επενδύσεις ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο βασίλειο τον Μάιο και θα περιλαμβάνει την ανακοίνωση δεκάδων στοχευμένων σχεδίων, σύμφωνα με έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της αμερικανικής διοίκησης.

Οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία είναι έτοιμες να συνάψουν συμφωνίες για πωλήσεις στον τομέα της άμυνας, συνεργασία στην πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτικούς σκοπούς και μια επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων σε αμερικανικές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, επισήμανε ο αξιωματούχος που δεν θέλησε να κατονομαστεί. Ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους χθες πως «θα πουλήσουμε» F-35 στη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει αιτηθεί να αγοράσει 48 από τα προηγμένα αεροσκάφη.

Αυτή θα είναι η πρώτη αμερικανική πώληση μαχητικών αεροσκαφών στη Σαουδική Αραβία και σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή πολιτικής. Η συμφωνία θα μπορούσε να μεταβάλει τη στρατιωτική ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Μέχρι τώρα, το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει F-35.

Ο σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος και de facto ηγέτης του βασιλείου, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, υποσχέθηκε σήμερα στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επενδύσεις ύψους ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων στις ΗΠΑ.

«Πιστεύουμε στο μέλλον της Αμερικής. Πιστεύω, κύριε πρόεδρε, ότι σήμερα και αύριο θα μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι θα αυξήσουμε αυτά τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχεδόν 1 τρισεκ. δολάρια για επενδύσεις», δήλωσε στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, προς ικανοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ.

Ο σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος και de facto ηγέτης του βασιλείου, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, δήλωσε σήμερα κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο ότι θέλει να εργαστεί για την αναγνώριση του Ισραήλ «το συντομότερο δυνατόν», εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, αναφερόμενος στη λύση των δύο κρατών για τη διευθέτηση του Μεσανατολικού.

«Θέλουμε να συμμετάσχουμε στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Αλλά θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι η πορεία προς μια λύση δύο κρατών έχει καθοριστεί με σαφήνεια», είπε ο σαουδάραβας ηγέτης στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Συμπλήρωσε ότι είχε μια «εποικοδομητική συζήτηση» για το θέμα αυτό με τον Τραμπ και ότι «θα εργαστούμε ώστε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες το συντομότερο δυνατόν» για την επίτευξη του στόχου αυτού.