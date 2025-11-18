Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Τζέφρι Έπσταϊν ως «άρρωστο διεστραμμένο» — ενώ παράλληλα επέπληξε έναν δημοσιογράφο του ABC.

Όλα ειπώθηκαν στο Οβάλ Γραφείο το απόγευμα της Τρίτης, αφού ο δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ γιατί δεν έχει δημοσιεύσει τα αρχεία του Έπσταϊν.

«Δεν είναι η ερώτηση που με πειράζει, είναι η στάση σου. Νομίζω ότι είσαι απαίσιος δημοσιογράφος», είπε ο Τραμπ. «Δεν έχω καμία σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Τον έδιωξα από το κλαμπ μου επειδή νόμιζα ότι ήταν ένας άρρωστος διεστραμμένος», πρόσθεσε.

Δήλωσε ότι πιστεύει ότι η άδεια του ABC πρέπει να ανακληθεί, αποκαλώντας το «ριζοσπαστικό αριστερό» δίκτυο.

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων ετοιμάζεται να ψηφίσει για την πιθανή δημοσιοποίηση του αρχείου στο σύνολό του.