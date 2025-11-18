Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε μια δημοσιογράφο «Ησυχία, γουρουνίτσα!», όταν εκείνη τον ρώτησε για την δημοσιοποίηση των αρχείων της υπόθεσης Έπσταϊν.

Ο Πρόεδρος, ο οποίος αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις από νομοθέτες του ίδιου του κόμματος για να δημοσιεύσει όλα τα έγγραφα της έρευνας, που αφορά τον καταδικασμένο χρηματοικονομικό σύμβουλο, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο αεροσκάφος του Προέδρου των ΗΠΑ την Παρασκευή.

Η δημοσιογράφος του Bloomberg, Κάθριν Λούσι, φάνηκε να κάνει στον Τραμπ μια ερώτηση σχετικά με τον Έπσταϊν πριν ο Πρόεδρος αρχίσει να κουνάει το δάχτυλο στο πρόσωπό της.

«Ήσυχα, ήσυχα, γουρουνίτσα!» φώναξε ο Τραμπ στη δημοσιογράφο, ενώ εκείνη στεκόταν μακριά από την κάμερα.

Ο Πρόεδρος αργότερα επιτέθηκε στην ίδια δημοσιογράφο σε μια άλλη έντονη ανταλλαγή το Σαββατοκύριακο.

Την Κυριακή, ενώ μιλούσε στον Τύπο έξω από το αεροσκάφος, που τον μεταφέρει, ο Τραμπ άρχισε να απαντά σε μια ερώτηση της Λούσι σχετικά με τη συνέντευξη του Τάκερ Κάρλσον με τον Νικ Φουέντες.

Ο Πρόεδρος διακόπηκε στη συνέχεια από την δημοσιογράφο, με τον Τραμπ να ξεσπάει αγανακτισμένος: «Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω τη δήλωσή μου; Είστε η χειρότερη! Είστε με το Bloomberg, σωστά; Είστε η χειρότερη! Δεν ξέρω γιατί σας έχουν καν».

Η σύγκρουσης Τραμπ – Ρεπουμπλικάνων

Για μήνες, ο Λευκός Οίκος αντιστάθηκε στις διακομματικές προσπάθειες του Κογκρέσου για δημοσιοποίηση των αρχείων, ενώ ο Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι το ζήτημα αξιοποιείται επικοινωνιακά από τους Δημοκρατικούς για να δημιουργήσει αντιπερισπασμό.

Ο Τραμπ επίσης επιτέθηκε στα μέλη του δικού του κόμματος, ισχυριζόμενος ότι «μόνο ένας πολύ κακός ή ηλίθιος Ρεπουμπλικάνος θα έπεφτε σε αυτή την παγίδα». Στο στόχαστρό του μπήκαν ακόμη και μερικοί από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του, συμπεριλαμβανομένης της Ρεπουμπλικανής βουλευτή της Τζόρτζια Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε «προδότρια».

«Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε»

Ο Τραμπ, ωστόσο, άλλαξε πορεία καθώς έγινε σαφές ότι οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί θα ψήφιζαν την δημοσιοποίηση των αρχείων της υπόθεσης.

Προέτρεψε τους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής να συμφωνήσουν στην δημοσιοποίηση των αρχείων, γράφοντας στο προφίλ του στο Instagram την Κυριακή ότι «δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε» και ότι «ήρθε η ώρα να ξεπεράσουμε αυτή την απάτη των Δημοκρατικών».

Η Βουλή αναμένεται να ψηφίσει για την δημοσιοποίηση όλων των μη διαβαθμισμένων αρχείων, που σχετίζονται με τον Έπσταϊν αργότερα την Τρίτη. Εάν εγκριθεί, το νομοσχέδιο θα προωθηθεί στη Γερουσία και στη συνέχεια στο Γραφείο του Προέδρου για υπογραφή.

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε τη Δευτέρα να υπογράψει το νομοσχέδιο για την δημοσιοποίηση όλων των αρχείων.

Όμως, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο Πρόεδρος θα μπορούσε να αποφύγει το νομοθετικό ζήτημα, υπογράφοντας ένα εκτελεστικό διάταγμα, που θα ζητά τον αποχαρακτηρισμό όλων των εγγράφων της πολύκροτης υπόθεσης.

*Με πληροφορίες από Daily Mail