Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες την Δευτέρα ότι μπορεί να επεκτείνει τις επιθέσεις της κυβέρνησής του κατά των «καρτέλ ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής» και στο Μεξικό.

«Nα ξεκινούσα επιθέσεις στο Μεξικό για να σταματήσω τα ναρκωτικά; Δεν έχω πρόβλημα. Έχω μιλήσει με το Μεξικό. Ξέρουν τη στάση μου», ανέφερε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα. «Χάνουμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους από τα ναρκωτικά. Έτσι, τώρα έχουμε σταματήσει τις πλωτές οδούς, αλλά γνωρίζουμε κάθε διαδρομή».

Ο Τραμπ δεν είπε πώς ή πότε θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τέτοιες επιθέσεις. Ωστόσο, από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ έχει δηλώσει προηγουμένως την αντίθεσή της σε τέτοιες επιθέσεις στο έδαφος της χώρας της.

Ο Τζεφ Γκάρμανι, Αναπληρωτής Καθηγητής Λατινοαμερικανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η αντίθεση του Μεξικού δεν αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τα σχέδια του Τραμπ.

Αναφορές για χερσαία επιχείρηση

«Υπάρχουν πολλά νομικά εμπόδια, μερικά από τα οποία είναι εγχώρια και άλλα διεθνή. Υπάρχουν επίσης βασικά πρωτόκολλα διεθνούς διπλωματίας, που, αν και δεν είναι δεσμευτικά, γενικά τηρούνται από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ», είπε και συμπλήρωσε:

«Αλλά τίποτα από τη δεύτερη θητεία του Τραμπ δεν υποδηλώνει ότι θα τηρούσε αυτούς τους νόμους και τα πρωτόκολλα. Οπότε, όχι, θα με εξέπληττε αν ο Τραμπ περίμενε την έγκριση της Προέδρου Σάινμπαουμ, αν θέλει πραγματικά να πραγματοποιήσει επιθέσεις στο Μεξικό».

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έγιναν δύο εβδομάδες, αφότου το δίκτυο NBC, επικαλούμενο δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος προετοιμαζόταν για τα πρώτα στάδια μιας χερσαίας επιχείρησης στο Μεξικό, η οποία θα διεξαγόταν από κοινού με τις Υπηρεσίες Πληροφοριών των ΗΠΑ. Σε αυτήν, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, θα συμμετάσχουν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη , τα οποία θα έχουν ως κύριους στόχους εργαστήρια ναρκωτικών και μέλη καρτέλ.

Τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ υπονόησε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ήδη μια λίστα στόχων. «Γνωρίζουμε κάθε διαδρομή. Γνωρίζουμε την διεύθυνση κάθε βαρόνου ναρκωτικών», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Γνωρίζουμε τη διεύθυνσή τους. Γνωρίζουμε την μπροστινή τους πόρτα. Γνωρίζουμε τα πάντα για τον καθένα από αυτούς».

Περιέγραψε την κατάσταση «σαν πόλεμο», επειδή τα καρτέλ σκοτώνουν «εκατοντάδες χιλιάδες» Αμερικανούς με ναρκωτικά, όπως κοκαΐνη, ηρωίνη, μεθαμφεταμίνες και φαιντανύλη.

«Ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων»

Ο Γκάρμανι είπε στο Al Jazeera ότι οι πιθανές αμερικανικές επιχειρήσεις στο Μεξικό δεν θα άλλαζαν τις υπάρχουσες ισορροπίες. Η ίδια η μεξικανική κυβέρνηση έχει εμπλακεί σε μια μακροχρόνια και θανατηφόρα σύγκρουση, αφού κήρυξε «πόλεμο» κατά των ναρκωτικών πριν από 20 χρόνια.

«Τα καρτέλ του Μεξικού είναι μερικές από τις ισχυρότερες και πιο οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις στον κόσμο. Διαθέτουν εκτεταμένους πόρους και καταλαμβάνουν μια μοναδική γεωγραφική θέση, που βρίσκεται ανάμεσα στις ΗΠΑ και την υπόλοιπη Λατινική Αμερική. Η διεξαγωγή στοχευμένων στρατιωτικών επιθέσεων θα ήταν περισσότερο ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων παρά οτιδήποτε άλλο. Δεν θα σταματήσει μια από τις πιο επικερδείς παράνομες αλυσίδες εφοδιασμού στον κόσμο», υπογράμμισε.

Από τον Ιανουάριο του 2025, που βρέθηκε για δεύτερη φορά στην καρέκλα του Προέδρου των ΗΠΑ, ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει εκτελεστικά διατάγματα και νομικά κενά για να δικαιολογήσει στρατιωτική δράση κατά των καρτέλ ναρκωτικών, χωρίς να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο χαρακτηρισμός έξι καρτέλ ναρκωτικών ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις», πράγμα, που σημαίνει ότι ο Λευκός Οίκος μπορεί να δικαιολογήσει στρατιωτικές επιθέσεις ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Από τον Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει τουλάχιστον 20 επιθέσεις σε σκάφη, που, όπως ισχυρίζονται, μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 80 άτομα, αν και δεν υπάρχουν δημόσια στοιχεία για τους δεσμούς τους με καρτέλ ναρκωτικών, όπως το “Tren de Aragua” της Βενεζουέλας.

Η κυβέρνηση Τραμπ λέει ότι οι επιθέσεις αποτελούν «μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση», που στοχεύει σε «ναρκοτρομοκράτες» και «παράνομους μαχητές», αναβιώνοντας μια αμφιλεγόμενη έννοια, που επινοήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας» του Προέδρου Τζορτζ Μπους για να δικαιολογήσει ενέργειες εναντίον ομάδων, όπως η Αλ Κάιντα.