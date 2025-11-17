Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «κάποια στιγμή» σκοπεύει να συνομιλήσει με τον βενεζουελάνο πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, την ώρα που η ανάπτυξη ισχυρών αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων στα ανοικτά της Βενεζουέλας έχει εντείνει την ένταση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Καράκας.

«Κάποια στιγμή, θα μιλήσω μαζί του», ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, προσθέτοντας πως ο Μαδούρο «δεν ήταν καλός με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σε ερώτηση αν αποκλείει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν το αποκλείω αυτό, δεν αποκλείω τίποτα».

Ο αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Ουάσινγκτον πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της Βενεζουέλας, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μαδούρο ότι έχει επιτρέψει τη μεταφορά «χιλιάδων (εγκληματιών) που ήταν έγκλειστοι σε φυλακές» προς τις ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν τον Μαδούρο και το καθεστώς του ότι διευθύνουν καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό την αμερικανική αγορά. Νωρίτερα φέτος, η Ουάσινγκτον διπλασίασε στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Το Καράκας απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τη ρητορική περί καταπολέμησης των ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλουν αλλαγή καθεστώτος» και να αποκτήσουν έλεγχο στα πλούσια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.