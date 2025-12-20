Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσιοποίησε σήμερα Σάββατο (20/12) δύο ακόμη παρτίδες από τα λεγόμενα αρχεία Έπσταϊν, τα οποία περιλαμβάνουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ένορκων επιτροπών, που αφορούν τις υποθέσεις μαστροπείας ανήλικων κοριτσιών από την Γκισλέιν Μάξγουελ και τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απόφαση δικαστή στις 9 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την οποία το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε νομικά το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει υλικό από την έρευνα για το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης της Μάξγουελ. Καθώς οι διαδικασίες των ένορκων επιτροπών είναι από τη φύση τους μυστικές, υπήρχε αβεβαιότητα για το αν το υπουργείο θα μπορούσε να δώσει στη δημοσιότητα τα συγκεκριμένα έγγραφα στο πλαίσιο του Epstein Files Transparency Act, που υπεγράφη από τον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα.

Ο δικαστής Πολ Ένγκελμάιερ του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ δήλωσε, ότι η δημοσιοποίηση του υλικού ήταν υποχρεωτική βάσει του νέου νόμου. Ωστόσο, τόνισε πως πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προστασία των θυμάτων, από αποκαλύψεις που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν ή να παραβιάσουν την ιδιωτικότητά τους.

Τα έγγραφα που αναρτήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου, περιείχαν σημαντικά λιγότερες διαγραφές σε σχέση με εκείνα που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα την Παρασκευή. Αντιδράσεις προκάλεσε ένα έγγραφο 119 σελίδων ενόρκου επιτροπής με καταθέσεις, το οποίο είχε διαγραφεί εξ ολοκλήρου. Δημοκρατικοί βουλευτές, ανάμεσά τους και ο Ρο Κάνα, ένας εκ των συντακτών του νόμου που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των αρχείων, εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για την απόκρυψη του περιεχομένου.