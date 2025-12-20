Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα τα πολυαναμενόμενα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν, φέρνοντας στο φως νέες φωτογραφίες και έγγραφα που αποκαλύπτουν τις διασυνδέσεις του με γνωστά και ισχυρά πρόσωπα.

Το υλικό αφορά την έρευνα για τον διάσημο χρηματιστή από τη Νέα Υόρκη, δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων και δημοσιοποιείται με στόχο να φωτίσει τις σχέσεις και τις επαφές του με ισχυρές προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο, πριν από τον θάνατό του στη φυλακή το 2019.

Πρόκειται για μια πρώτη δέσμη εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Τα έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν φωτογραφίες, βίντεο και ερευνητικά έγγραφα, ήταν πολύ αναμενόμενα μετά την ψήφιση από το Κογκρέσο ενός νόμου που επέβαλε την πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων μέχρι την Παρασκευή. Ωστόσο, το υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) αναγνώρισε ότι δεν θα είναι σε θέση να δημοσιεύσει όλα τα έγγραφα μέχρι την προθεσμία. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει εν τέλει αρκετές εβδομάδες, δήλωσε ο δεύτερος στην ιεραρχία του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Τοντ Μπλανς.

Σύμφωνα με το Reuters, τα έγγραφα ήταν έντονα λογοκριμένα, με ελάχιστες αναφορές στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά με εκτενείς αναφορές στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον.

Η απουσία αναφορών στον Τραμπ θεωρήθηκε αξιοσημείωτη, καθώς φωτογραφίες και έγγραφα που τον αφορούσαν είχαν δημοσιοποιηθεί σε προηγούμενες αποδεσμεύσεις υλικού. Το όνομά του είχε εμφανιστεί σε καταλόγους πτήσεων του ιδιωτικού αεροσκάφους του Έπσταϊν, στην πρώτη παρτίδα εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Φεβρουάριο.

Δεν είναι σαφές πόσο ουσιαστικό είναι το νέο υλικό, καθώς πολλά σχετικά έγγραφα έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί μετά τον θάνατο του Έπσταϊν το 2019, που θεωρήθηκε αυτοκτονία. Πολλά από τα νέα αρχεία είναι σε μεγάλο βαθμό λογοκριμένα, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξακολουθεί να εξετάζει εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες για πιθανή δημοσιοποίηση.

Μεγάλα αποσπάσματα είναι καλυμμένα με μαύρο, μεταξύ των οποίων κατάλογος 254 «μασέζ» τα ονόματα των οποίων αποκρύβονται «για την προστασία του θύματος» ή οι 119 σελίδες δικαστικού εγγράφου που προέρχεται από δικαστήριο της Νέας Υόρκης, που έχουν καλυφθεί χωρίς διευκρίνιση.

Οι βουλευτές των Δημοκρατικών Ρο Χάνα και των Ρεπουμπλικανών Τόμας Μέισι, εισηγητές του νομοσχεδίου που υποχρέωσε την κυβέρνηση Τραμπ να δημοσιοποιήσει το σύνολο των εγγράφων αυτών, εξέφρασαν τη λύπη τους που το υπουργείο Δικαιοσύνης «δεν σεβάστηκε» αυτό που του ζητήθηκε.

Το γεγονός ότι κάποιος αναφέρεται ή απεικονίζεται στα αρχεία δεν αποτελεί ένδειξη παράνομης πράξης, αναφέρει το BBC. Πολλοί από όσους αναφέρονται στα αρχεία ή σε προηγούμενες δημοσιεύσεις σχετικά με τονΈπσταϊν έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

«Αυτό δεν αφορά τον Μπιλ Κλίντον»

Αρκετές από τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν περιλαμβάνουν τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον.

Σε μία φωτογραφία τον δείχνει να κολυμπά σε μια πισίνα, ενώ σε άλλη τον δείχνει ξαπλωμένο ανάσκελα με τα χέρια πίσω από το κεφάλι του σε κάτι που μοιάζει με τζακούζι.

Ο Κλίντον φωτογραφήθηκε με τον Επστάιν αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, πριν ο διασυρμένος χρηματιστής συλληφθεί για πρώτη φορά. Ποτέ δεν έχει κατηγορηθεί για αδικήματα από επιζώντες της κακοποίησης του Επστάιν και έχει αρνηθεί ότι γνώριζε για τα σεξουαλικά του αδικήματα.

Ένας εκπρόσωπος του Κλίντον σχολίασε τις νέες φωτογραφίες, λέγοντας ότι είναι δεκαετίες παλιές.

«Μπορούν να δημοσιεύσουν όσες θολές φωτογραφίες 20 και πλέον ετών θέλουν, αλλά αυτό δεν αφορά τον Μπιλ Κλίντον. Ποτέ δεν τον αφορούσε και ποτέ δεν θα τον αφορά», έγραψε ο Άντζελ Ουρένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων εδώ. Η πρώτη ομάδα δεν γνώριζε τίποτα και έκοψε τις σχέσεις της με τον Έπσταϊν πριν αποκαλυφθούν τα εγκλήματά του. Η δεύτερη ομάδα συνέχισε τις σχέσεις της μαζί του μετά. Εμείς ανήκουμε στην πρώτη. Ούτε η καθυστέρηση της δεύτερης ομάδας δεν θα αλλάξει αυτό το γεγονός. Όλοι, ειδικά οι υποστηρικτές του MAGA, περιμένουν απαντήσεις, όχι αποδιοπομπαίους τράγους».

Μία από τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν δείχνει τον Μάικλ Τζάκσον να στέκεται δίπλα στον Τζέφρι Έπσταϊν φορώντας γυαλιά ηλίου, ενώ μια άλλη εικόνα τον δείχνει μαζί με τον Μπιλ Κλίντον και την Νταϊάνα Ρος σε αεροπλάνο.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, πρώην πρίγκιπας Άντριου και αδελφός του βασιλιά της Βρετανίας Καρόλου, σε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία, είναι ξαπλωμένος στα γόνατα πολλών γυναικών.

Ο Έπσταϊν φέρεται να σύστησε τον Τραμπ σε 14χρονη κοπέλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρεται επίσης σε μια σειρά αρχείων που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν λεπτομερώς ότι ο Έπσταϊν φέρεται να σύστησε μια 14χρονη κοπέλα στον Tραμπ στο θέρετρό του Mar-a-Lago στη Φλόριντα.

Κατά τη διάρκεια της φερόμενης συνάντησης στη δεκαετία του 1990, ο Έπσταϊν έσπρωξε τον Tραμπ με τον αγκώνα και «του ρώτησε χαριτολογώντας», αναφερόμενος στην κοπέλα, «αυτή είναι καλή, έτσι;», σύμφωνα με το έγγραφο.

Ο Τραμπ χαμογέλασε και κούνησε το κεφάλι σε ένδειξη συμφωνίας, σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε εναντίον της περιουσίας του Επστάιν και της Γκισλέιν Μάξγουελ το 2020.

Το έγγραφο αναφέρει ότι «και οι δύο γέλασαν» και το κορίτσι ένιωσε άβολα, αλλά «εκείνη την εποχή ήταν πολύ μικρή για να καταλάβει το γιατί».

Το θύμα ισχυρίζεται ότι ο Επστάιν την προετοίμασε και την κακοποίησε για πολλά χρόνια.

Στην αγωγή που κατέθεσε στο δικαστήριο, δεν προβάλλει καμία κατηγορία εναντίον του Τραμπ.

Το φερόμενο επεισόδιο είναι μία από τις ελάχιστες αναφορές στον πρόεδρο στα χιλιάδες αρχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Εμφανίζεται σε αρκετές φωτογραφίες, αλλά η παρουσία του είναι ελάχιστη.

Το Trump War Room, ο επίσημος λογαριασμός X για την πολιτική δραστηριότητα του προέδρου, δημοσίευσε αντίθετα φωτογραφίες της Κλίντον μετά τη δημοσίευση.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ αναδημοσίευσε επίσης εικόνες της Κλίντον, λέγοντας «Ω, Θεέ μου!».

Μεταξύ των εγγράφων που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή υπάρχουν πολλά που έχουν υποστεί επεξεργασία, όπως καταθέσεις αστυνομικών, εκθέσεις ερευνών και φωτογραφίες. Περισσότερες από 100 σελίδες σε ένα αρχείο που σχετίζεται με έρευνα του μεγάλου ορκωτού δικαστηρίου έχουν σβηστεί εξ ολοκλήρου.

Οι αξιωματούχοι, όπως ορίζεται στον νόμο, είχαν το δικαίωμα να επεξεργαστούν τα υλικά για να προστατεύσουν την ταυτότητα των θυμάτων ή οτιδήποτε σχετίζεται με μια ενεργή ποινική έρευνα, αλλά υποχρεούνταν από το νόμο να εξηγήσουν τις επεξεργασίες αυτές, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμη.