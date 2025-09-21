Δύο εφημερίδες δημοσίευσαν ένα email που φέρεται να έστειλε η δούκισσα του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον, στον Τζέφρι Έπσταϊν, αποκαλώντας τον «υπέρτατο φίλο» – παρά την καταδίκη του για σεξουαλικά αδικήματα, σύμφωνα με το BBC.

Οι εφημερίδες The Sun και Mail on Sunday ανέφεραν ότι το email, που χρονολογείται από το 2011, στάλθηκε λίγες εβδομάδες μετά την δημόσια αποστασιοποίηση της δούκισσας από τον Έπσταϊν.

Ένας εκπρόσωπος της δούκισσας – πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Άντριου, δούκα του Γιορκ – δήλωσε ότι το email είχε ως στόχο να αντιμετωπίσει την απειλή του Έπσταϊν να την μηνύσει για δυσφήμιση.

Σε συνέντευξη το 2011, η δούκισσα δήλωσε ότι η σχέση της με τον Έπσταϊν ήταν «τεράστιο λάθος κρίσης».

Την εποχή εκείνη, η δούκισσα υποσχέθηκε επίσης ότι δεν θα είχε ποτέ ξανά καμία σχέση με τον Επστάιν, λέγοντας: «Απεχθάνομαι την παιδοφιλία και κάθε μορφή σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών». Πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να τονίσω πιο έντονα ότι γνωρίζω ότι έκανα ένα τρομερό, τρομερό λάθος κρίσης, έχοντας οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Αυτό που έκανε ήταν λάθος και για αυτό δικαίως φυλακίστηκε».

Ο Έπσταϊν είχε φυλακιστεί τρία χρόνια νωρίτερα για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία.

Ωστόσο, οι εφημερίδες The Sun και Mail on Sunday ανέφεραν ότι λίγο μετά τη συνέντευξη το 2011, η δούκισσα έστειλε email στον Επστάιν για να του πει ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη «παιδεραστία» αναφερόμενη σε αυτόν.

«Όπως γνωρίζετε, δεν είπα, απολύτως όχι, τη λέξη που αρχίζει από «Π» για εσάς, αλλά καταλαβαίνω ότι αναφέρθηκε πως το έκανα», του έγραψε. «Ξέρω ότι αισθάνεσαι τρομερά απογοητευμένος από μένα. Πάντα ήσουν ένας σταθερός, γενναιόδωρος και εξαιρετικός φίλος για μένα και την οικογένειά μου».

Πηγή: BBC