Η Γκισλέιν Μάξγουελ ισχυρίστηκε ότι η Πριγκίπισσα Νταϊάνα ίσως «στήθηκε» ως ραντεβού για τον Τζέφρι Επστάιν, σύμφωνα με νέα κατάθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

Η Μάξγουελ, 63 ετών, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για στρατολόγηση ανήλικων κοριτσιών για σεξουαλική εκμετάλλευση από τον Επστάιν, ισχυρίστηκε ότι ο αποθανών παιδόφιλος γνώρισε την αείμνηστη Πριγκίπισσα της Ουαλίας σε μια υψηλού κύρους εκδήλωση που οργανώθηκε από μια στενή φίλη της Νταϊάνα. Οι δηλώσεις αυτές περιλαμβάνονται στην κατάθεσή της κατά τη διάρκεια δίωρης ανάκρισης από τον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα — και της οποίας τα πρακτικά δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή, 22 Αυγούστου.

Μιλώντας για την υποτιθέμενη γνωριμία του Επστάιν με την Πριγκίπισσα Νταϊάνα, η Μάξγουελ είπε στον Μπλανς ότι συναντήθηκαν τη δεκαετία του 1990 σε ένα πάρτι που διοργάνωσε η βαρόνη Ρόζα Μόνκτον, μία από τις πιο στενές φίλες της Νταϊάνα, προσθέτοντας: «Δεν ξέρω αν την είχαν στήσει ως ραντεβού για εκείνον, ίσως και να ήταν». Σύμφωνα με τη The Sun, η Μάξγουελ φάνηκε διστακτική να «μιλήσει άσχημα για την Νταϊάνα», επιβεβαιώνοντας ωστόσο: «Δεν θα το κάνω αυτό».

Η ατιμασμένη κοσμική κυρία υποστήριξε ότι είχε φίλους υψηλής κοινωνίας, όπως η Μόνκτον, όταν ζούσε στο Λονδίνο, πριν γνωρίσει τον Επστάιν — ο οποίος πέθανε από αυτοκτονία το 2019 εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλική διακίνηση. Είπε ότι ο Επστάιν της είχε αναφέρει πως γνώρισε τη Νταϊάνα σε μια «μεγάλη εκδήλωση» και ότι υπήρχαν φωτογραφίες τους μαζί. Η Μάξγουελ πρόσθεσε πως, αν και δεν είναι σίγουρη αν αυτή ήταν η πρώτη φορά που συναντήθηκαν ή αν κάθισαν μαζί, «η εκδήλωση, νομίζω, διοργανώθηκε από τη Ρόζα».

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, η Μάξγουελ επίσης αρνήθηκε ότι εκείνη γνώρισε τον πρίγκιπα Άντριου —ο οποίος έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση από το θύμα του Επστάιν, Βιρτζίνια Τζουφρέ— στον χρηματιστή. Ο πρίγκιπας Άντριου είχε αρνηθεί τις κατηγορίες της Βιρτζίνια πριν εκείνη αυτοκτονήσει νωρίτερα φέτος. Η Μάξγουελ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η διαβόητη φωτογραφία που δείχνει τον πρίγκιπα Άντριου με τη Βιρτζίνια και την ίδια είναι «ψεύτικη», ενώ η Independent σημειώνει ότι το όνομα στο επίκεντρο της κατάθεσης έχει διαγραφεί από τα πρακτικά, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι αναφέρεται στη Βιρτζίνια.

«Πιστεύω ότι είναι κυριολεκτικά μια ψεύτικη φωτογραφία», είπε στον Μπλανς, αναφερόμενη στη φωτογραφία που υποτίθεται πως τραβήχτηκε στο σπίτι της Μάξγουελ στο Λονδίνο το 2001. Η Βιρτζίνια θα ήταν τότε 17 ετών. Η Μάξγουελ επίσης απέρριψε τους ισχυρισμούς της Βιρτζίνια ότι πληρώθηκε για να έχει σχέση με τον πρίγκιπα και ότι έκαναν σεξ στο σπίτι της, χαρακτηρίζοντάς τα «σκουπίδια», υποστηρίζοντας ότι εκείνη βρισκόταν εκτός Λονδίνου για τα 80ά γενέθλια της μητέρας της.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι οι καταγγελίες για σεξουαλική επαφή στο μπάνιο της είναι φυσικά αδύνατες, επειδή το σπίτι της έχει μόλις 84 τετραγωνικά μέτρα. Ο πρίγκιπας Άντριου διευθέτησε αγωγή με τη Βιρτζίνια Τζουφρέ το 2022 για άγνωστο ποσό.