Αμερικανοί νομοθέτες δημοσίευσαν ένα αντίγραφο «βιβλίου γενεθλίων» που δόθηκε στον Τζέφρι Έπσταϊν το 2003, το οποίο περιλαμβάνει μια σημείωση που φέρεται να έχει υπογράψει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το βιβλίο δημοσιεύθηκε μαζί με μια σειρά εγγράφων που περιλαμβάνουν τη διαθήκη του Έπσταϊν και την προσωπική του ατζέντα, με επαφές που περιλαμβάνουν μέλη βασιλικών οικογενειών, διασημότητες, μοντέλα και πολιτικούς από όλο τον κόσμο.

Περιέχει επίσης ένα μήνυμα γενεθλίων από τον Λόρδο Πίτερ Μάντελσον, πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, στο οποίο αποκαλεί τον Έπσταϊν «τον καλύτερό μου φίλο».

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε ότι η φερόμενη σημείωση του Τραμπ, στην οποία απεικονίζεται το σώμα μιας γυναίκας, είναι αυθεντική και δήλωσε ότι ο πρόεδρος «δεν σχεδίασε αυτή την εικόνα και δεν την υπέγραψε».

Αφού οι Δημοκρατικοί το δημοσίευσαν τη Δευτέρα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι «η νομική ομάδα του Προέδρου Τραμπ θα συνεχίσει να επιδιώκει επιθετικά τη δικαστική διαμάχη» εναντίον της Wall Street Journal.

Ο Τραμπ και ο Έπσταϊν ήταν φίλοι για χρόνια – όπως αναφέρει το BBC – αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι ήρθε σε διαμάχη μαζί του στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έπσταϊν κατηγορήθηκε για πρώτη φορά ποινικά το 2006 στη Φλόριντα με την κατηγορία του κρατικού κακουργήματος της προαγωγής της πορνείας. Πέθανε στη φυλακή το 2019 ενώ περίμενε τη δίκη για άλλες κατηγορίες.