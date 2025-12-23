O Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών του τελευταίου μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι φωτογραφίες, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, δείχνουν τον Κλίντον να ποζάρει με την καταδικασμένη για εμπορία ανηλίκων Γκισλέιν Μάξγουελ και άλλους ανθρώπους, των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί. Ο Κλίντον εμφανίζεται επίσης σε τζακούζι και σε εκδηλώσεις με γνωστά πρόσωπα, όπως ο ηθοποιός Κέβιν Σπέισι.

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε: «Δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον που δημοσιεύονται, ούτε των άλλων ανθρώπων. Νομίζω ότι είναι ένα τρομερό πράγμα». Πρόσθεσε ότι πάντα είχε καλές σχέσεις με τον Κλίντον και τόνισε πως τον σέβεται.

«Μου αρέσει ο Μπιλ Κλίντον, πάντα τα πηγαίναμε καλά μαζί του. Ήμουν ευγενικός μαζί του, ήταν ευγενικός μαζί μου, πάντα τα πηγαίναμε καλά μαζί του, τον σέβομαι» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι πολλοί άνθρωποι που είχαν συναντήσει τον Έπσταϊν στο παρελθόν ενδέχεται να εμπλέκονται άδικα, ενώ απέδωσε την ευθύνη για τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών «κυρίως σε Δημοκρατικούς» και «μερικούς κακούς Ρεπουμπλικανούς».

Αντιδράσεις από την πλευρά Κλίντον

Ο Μπιλ Κλίντον, σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα, κατηγόρησε το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι «προστατεύει κάποιον ή κάτι» με τον τρόπο που δημοσιοποιεί τα αρχεία, ζητώντας την άμεση δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων και φωτογραφιών που τον αφορούν. Υποστήριξε ότι οι επιλεκτικές δημοσιεύσεις δημιουργούν υπόνοιες ενοχής σε πρόσωπα που έχουν ήδη απαλλαγεί από κάθε κατηγορία.

Τα αρχεία, γνωστά ως Epstein Files, περιλαμβάνουν χιλιάδες σελίδες φωτογραφιών, απομαγνητοφωνήσεων και εγγράφων, χωρίς όμως σαφές πλαίσιο ή ημερομηνίες. Η παρουσία κάποιου σε αυτά δεν συνεπάγεται συμμετοχή σε παράνομες πράξεις.

Η δημοσιοποίηση των αρχείων έγινε βάσει του Epstein Files Transparency Act, νόμου που προώθησαν οι βουλευτές Ρο Κάνα (Δημοκρατικός) και Τόμας Μάσι (Ρεπουμπλικανός), με ευρεία διακομματική στήριξη.

Τα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης την περασμένη εβδομάδα – συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, μεταγραφών συνεντεύξεων, αρχείων κλήσεων, δικαστικών αρχείων και άλλων εγγράφων – ήταν είτε ήδη δημόσια είτε σε μεγάλο βαθμό μαυρισμένα, και πολλά από αυτά στερούνταν του απαραίτητου πλαισίου. Υπήρχαν λίγες αποκαλύψεις στις δεκάδες χιλιάδες σελίδες αρχείων που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Πηγή: Daily Mail