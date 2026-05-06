Την εσχάτη των ποινών επέβαλε το δικαστήριο στον κούριερ της FedEx, Τάνερ Χόρνερ, ο οποίος απήγαγε και δολοφόνησε την 7χρονη Αθένα Στραντ στο Τέξας. Οι ένορκοι αποφάσισαν την καταδίκη του σε θάνατο, σε μια δίκη που συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά από περίπου τρεις ώρες διαβουλεύσεων, το σώμα των ενόρκων κατέληξε στην απόφαση να επιβάλει τη θανατική ποινή στον Χόρνερ. Η εκτέλεσή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Τέξας με θανατηφόρα ένεση, «πριν την ώρα της ανατολής του ηλίου», σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Ανέκφραστος άκουσε την καταδίκη του ο δολοφόνος

Ο κατηγορούμενος παρέμεινε ανέκφραστος όταν άκουσε την απόφαση των ενόρκων για την επιβολή της θανατικής ποινής. Το ίδιο ψύχραιμος έμεινε και όταν άκουσε τον θείο της 7χρονης να φωνάζει: «Θα αντιμετωπίσεις την οργή του Θεού. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι δεν είσαι τίποτα. Είσαι μια υποσημείωση στην ιστορία της Αθένα. Το όνομά της θα μείνει για πάντα στη μνήμη. Το όνομά της θα γιορτάζεται για πάντα. Όλοι θα σε ξεχάσουν. Ήθελες τα 15 λεπτά δόξας σου. Τα πήρες. Και κανείς δεν θα σε θυμάται μετά από αυτό».

Μετά την επιβολή της θανατικής ποινής, ασκήθηκε αυτόματα έφεση, όπως προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις στο Τέξας. Ο δολοφόνος περιορίστηκε σε ένα «ναι, κύριε» όταν ενημερώθηκε για την εξέλιξη από τον δικαστή.

Σοκαριστικά τα τελευταία λεπτά της ζωής της – Βγήκαν από την αίθουσα ο συγγενείς

Κατά τη διάρκεια της δίκης προβλήθηκε βίντεο με τις τελευταίες στιγμές της ανήλικης, τον Νοέμβριο του 2022. Το υλικό ήταν τόσο σοκαριστικό, ώστε οι ένορκοι λύγισαν και οι συγγενείς της 7χρονης αποχώρησαν από την αίθουσα, ανήμποροι να αντέξουν όσα υπέστη η μικρή Αθένα.

Σύμφωνα με τη New York Post, η 7χρονη ρωτούσε επανειλημμένα «είσαι απαγωγέας;» τον Χόρνερ, με εκείνον να τη διατάζει να καθίσει και να σωπάσει, απειλώντας να τη βλάψει αν δεν υπάκουε.

Στις εικόνες από την κάμερα του φορτηγού της FedEx, όπου σημειώθηκε το έγκλημα, αρχικά φαίνεται ο Χόρνερ μόνος. Στη συνέχεια καταγράφεται να ανεβάζει την 7χρονη στο όχημα, να κάθεται πίσω από το τιμόνι και να απομακρύνονται.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Χόρνερ κάλυψε την κάμερα του φορτηγού, με όσους βρίσκονταν στο δικαστήριο να ακούν τον ήχο από όσα φρικιαστικά συνέβησαν.

Ήθελε να την αναγκάσει να κάνει στοματικό σεξ

Σύμφωνα με την ψυχίατρο Εϊλίν Ράιαν, στην οποία ο δράστης περιέγραψε το έγκλημα που διέπραξε το 2022, ο Χόρνερ «ήπιε» μια γραμμή κοκαΐνης όταν η προσπάθειά του να στραγγαλίσει την 7χρονη απέτυχε, προτού τη χτυπήσει μέχρι θανάτου.

«Προσπάθησε να τη σκοτώσει σπάζοντας τον λαιμό της. Μετά την έπνιξε», είπε στους ενόρκους. «Η Αθένα ήταν ακόμα ζωντανή αφού την έπνιξε. Την άκουγε να αναπνέει και “ήπιε” άλλη μια γραμμή κοκαΐνης», πρόσθεσε η ειδικός, διαβάζοντας από τις σημειώσεις της.

Σε ερώτηση της εισαγγελέως αν ο δράστης χρησιμοποίησε σωματική βία, η ψυχίατρος απάντησε: «Ναι». Περιέγραψε επίσης ότι ο Χόρνερ της είπε πως προσπάθησε να βάλει ένα χάπι στο στόμα της Αθένα κατά την απαγωγή.

Όταν η εισαγγελέας τη ρώτησε αν πιστεύει ότι ο Χόρνερ έλεγε την αλήθεια, η Ράιαν απάντησε: «Πιστεύω ότι προσπαθούσε να την αναγκάσει να κάνει στοματικό σεξ».

