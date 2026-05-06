Αστυνομικοί της Τροχαίας Καλλιθέας προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης στη σύλληψη ενός 23χρονου, ο οποίος κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Συγγρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός, με καταγωγή από την Αίγυπτο, εντοπίστηκε να κινείται στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου, στο ρεύμα προς Πειραιά, αναπτύσσοντας ταχύτητα 72 χιλιομέτρων την ώρα.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 23χρονος είχε παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας του οχήματος, γεγονός που του επέτρεπε να κινείται σχεδόν με τριπλάσια ταχύτητα από την επιτρεπόμενη για ηλεκτρικά πατίνια.

Ο νεαρός συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία.