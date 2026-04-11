Ένα νέο περιστατικό που προκαλεί έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε χρήστης του Instagram.

Στο παρακάτω βίντεο εμφανίζεται άτομο να κινείται με ηλεκτρικό πατίνι στην κάθοδο της λεωφόρου Συγγρού, επιλέγοντας την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, δίπλα σε διερχόμενα ΙΧ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο αναβάτης δεν φορά προστατευτικό κράνος, ενώ φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας όπου η παρουσία πατινιού αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.