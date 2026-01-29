Ο Μπενχαμίν Γκαρέ προβάρει τα κιτρινόμαυρα και ο Πιόνε Σίστο ετοιμάζεται να περάσει την πόρτα της εξόδου στον Άρη.

Παράλληλα με τις μεταγραφές, στην Αλκμήνης… τρέχει και το μέτωπο των αποχωρήσεων. Ένα μέτωπο στο οποίο οι Θεσσαλονικείς δεν κινήθηκαν στους χρόνους που θα ήθελαν. Έστω και τώρα, όμως, υπάρχει κινητικότητα.

Μετά την μετακόμιση του Ολιμπίου Μορουτσάν στη Ραπίντ Βουκουρεστίου την περασμένη εβδομάδα, σειρά φαίνεται ότι θα πάρει ο Πιόνε Σίστο.

Ο Δανός είναι το έτερο μεγάλο… αγκάθι, κυρίως οικονομικά, με τις επαφές των δύο πλευρών να βρίσκονται αρκετό διάστημα σε εξέλιξη ώστε να βρεθεί η «χρυσή» τομή όσον αφορά το υπόλοιπο του συμβολαίου του.

Αυτή φαινεται να μην απέχει αρκετά, αφού ο παίκτης βρέθηκε με τα πολίτικα χθες στο Ρύσιο και εμμέσως πλην σαφώς αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, περιμένοντας τις τελικές επαφές των εκπροσώπων του με την πλευρά του Αρη. Επαφές που δεν αποκλείεται να τελειώσουν ακόμη και σήμερα.

Ως γνωστόν, η ΑΕΛ Novibet έχει σταθερά στο στόχαστρό της τον Δανό και περιμένει να μείνει ελεύθερος από τον Άρη για να μεταβεί στη Λάρισα και να περάσει από εξετάσεις.