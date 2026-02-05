Δημοφιλή
Αποζημίωση-έκπληξη: Πότε και πώς παίρνετε έως 100 ευρώ για γυαλιά
Δεσμεύσεις λογαριασμών πάνω από 2 εκατ. ευρώ στον Παναγόπουλο και σε άλλα πέντε φυσικά πρόσωπα
Συντάξεις: Ένας στους πέντε συνταξιούχους με έως 470 ευρώ - Οι αυξήσεις δεν έφτασαν ποτέ στην τσέπη
ΑΣΕΠ: Διαγωνισμός χωρίς απαντήσεις - Σκιές στη βαθμολόγηση των δοκιμασιών δεξιοτήτων
«Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου» – Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου εύχεται στον πατέρα της για τα 92 τ
Έκρηξη σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά
H ολομέλεια του Αρείου Πάγου δικαιώνει τους δανειολήπτες για τον νόμο Κατσέλη
Αστυνομικοί μπήκαν σε μίνι-μάρκετ να αγοράσουν νερό, είδαν την ιδιοκτήτρια να κλαίει και ανέλαβαν… δράση (video
Η κακοκαιρία έσπασε τη γέφυρα του Ενιπέα, πλημμύρες στην Κυπαρισσία - Αναλυτικά η πρόγνωση
Δολοφόνοι
Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός, Θανάσης Σκουρτόπουλος, βυθίζοντας στη θλίψη το ελληνικό μπάσκετ και τον αθλητισμό. Το 2018 ανέλαβε πρώτος προπονητής της Εθνικής Ελλάδας οδηγώντας την στο Παγκόσμιο Κύπελλο Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2019. Παρέμεινε στο τιμόνι της γαλανόλευκης έως το 2022, ολοκληρώνοντας τη σταδιοδρομία του ως ομοσπονδιακός προπονητής με […]
Έφτασε στο Μεξικό ο Μόντσου
Περνάει από ιατρικά στη Χουάρες ο Ισπανός χαφ, ο οποίος θα παραχωρηθεί από τον Άρη με τη μορφή δανεισμού
Σενάριο για Παναθηναϊκό και Λομόνακο
Δημοσίευμα στην Αργεντινή αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου αμυντικού της Ιντεπεντιέντε, Κέβιν Λομόνακο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την τελευταία ημέρα που ο ελληνικός σύλλογος έχει δικαίωμα να οριστικοποιήσει τη λίστα του για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αναμένεται να καταθέσει επίσημη πρόταση για τον παίκτη, ο οποίος αποτιμάται περίπου στα 8 εκατομμύρια […]
Ποντένσε: λες και είναι… σκιέρ για τους Χειμερινούς!
Όταν ο Ποντένσε είναι σε τοπ κατάσταση, σίγουρα δεν έχει ταίρι στο ελληνικό πρωτάθλημα
Ούτε εκατοστό προόδου και το μυαλό του Ράφα στο… 2027
Όλες οι δικαιολογίες που μπορεί κανείς να επιστρατεύσει για την – επιεικώς – προβληματική εικόνα του Παναθηναϊκού είναι υπαρκτές. Οι συνεχείς προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ, τα νέα πρόσωπα που ακόμη ψάχνουν τη θέση τους, οι τραυματισμοί που έχουν στερήσει από τον προπονητή βασικά εργαλεία. Όλα έχουν τη δική τους βαρύτητα. Κανένα, όμως, δεν αρκεί για να […]