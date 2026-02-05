Μεταγραφικές εξελίξεις σχετικά με τον Άρη προκύπτουν από την Ιταλία, όπου δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τη Φιορεντίνα για την απόκτηση του Κρίστιαν Κουαμέ.

Όπως αποκάλυψε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Χ ο Νικολό Σίρα, οι δύο πλευρές έχουν ξεκινήσει επαφές, ενώ συνέχεια στο θέμα έδωσε και ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

.@acffiorentina, l’Aris Salonicco ha fatto un’offerta a titolo definitivo per Kouame. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 5, 2026

«Ο Άρης κατέθεσε επίσημη πρόταση στη Φιορεντίνα με στόχο να αποκτήσει τον Κρίστιαν Κουαμέ. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 28χρονος επιθετικός από την Ακτή Ελεφαντοστού – διαθέτει και ιταλικό διαβατήριο- αγωνίζεται τόσο στην κορυφή της επίθεσης όσο και στα άκρα, κυρίως στην αριστερή πλευρά με το δεξί του πόδι. Έχει 30 συμμετοχές με την εθνική του ομάδα, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Φιορεντίνα έως το 2027.

Η ιταλική ομάδα τον απέκτησε αρχικά ως δανεικό από την Τζένοα τον Ιανουάριο του 2020 έναντι ενός εκατομμυρίου ευρώ και το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς προχώρησε στην αγορά του, καταβάλλοντας 15,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός σε Άντερλεχτ και Έμπολι. Την τρέχουσα σεζόν έχει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, με μόλις πέντε εμφανίσεις και 188 λεπτά συμμετοχής, έχοντας επανέλθει από τραυματισμό στα τέλη Νοεμβρίου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η περίπτωσή του όντως απασχολεί τους Θεσσαλονικείς και ότι οι επαφές έχουν να κάνει με δανεισμό του παίκτη, έχοντας διορία μέχρι αύριο για να ξεκαθαρίσει η υπόθεση.