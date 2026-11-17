Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Αστυνομία, κατόπιν εισαγγελικής διάταξης, τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες τεσσάρων κατηγορουμένων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν πολίτες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, προσποιούμενα τους λογιστές και αφαιρώντας χρήματα και κοσμήματα.

Η οργάνωση εξαρθρώθηκε την 1η Νοεμβρίου 2026 από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους:

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ Χρυσοβαλάντη του Βασιλείου και της Φρειδερίκης, γεννηθέντα την 9-5-1984 στη Νέα Ιωνία

ΜΑΡΚΟΥ Κασσιανή του Δημητρίου και της Ιωάννας, γεννηθείσα την 16-5-1982 στην Πάτρα,

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Βασίλειο του Χρήστου και της Λούλας, γεννηθέντα την 2-6-1989 στην Αθήνα

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γεώργιο του Ευθυμίου και της Γεωργίας, γεννηθέντα την 21-7-1981 στο Περιστέρι

Η δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τους κατηγορούμενους, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6234457 του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.