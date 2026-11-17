Η επιστημονική μελέτη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών τεκμηριώνει τα στοιχεία 24 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στα γεγονότα του Νοεμβρίου από τις 16 με 18 Νοεμβρίου 1973

Ιστορικά τεκμήρια για τους πρώτους νεκρούς της εξέγερσης του Πολυτεχνείου φιλοξενούν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), παρουσιάζοντας την αυθεντική εγγραφή στο βιβλίο ασθενών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τον 17χρονο μαθητή Διομήδη Κομνηνό, ο οποίος έπεσε νεκρός το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου 1973

Στην πλέον έγκυρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη για το ζήτημα των νεκρών του Πολυτεχνείου, αυτή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με επικεφαλής τον ιστορικό Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, εντοπίζονται και τεκμηριώνονται τα στοιχεία 24 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στα γεγονότα του Νοεμβρίου από τις 16 μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 1973.

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Η ακριβής καταγραφή και ταυτοποίηση των θυμάτων συνδέεται άμεσα με τα πρωτογενή αρχεία της εποχής, όπως αυτό που αφορά τον Διομήδη Κομνηνό, τον δεύτερο χρονικά νεκρό της εξέγερσης.

Το χρονικό της δολοφονίας

Σύμφωνα με την έρευνα του Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, ο Διομήδης Κομνηνός του Ιωάννη, κάτοικος της οδού Λευκάδος 7 στην Αθήνα, ήταν μόλις 17 ετών και μαθητής. Στις 16 Νοεμβρίου 1973, μεταξύ 21:30 και 21:45, ενώ βρισκόταν μαζί με άλλους διαδηλωτές στη διασταύρωση των οδών Αβέρωφ και Μάρνη, τραυματίστηκε θανάσιμα στην καρδιά από πυρά που έριξαν εναντίον του άνδρες της φρουράς του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.

Αρχικά μεταφέρθηκε στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και από εκεί, νεκρός πλέον, στο Ρυθμιστικό Κέντρο Αθηνών, όπως ονομαζόταν τότε το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο.

Τι αποκαλύπτει το αρχείο του Ερυθρού Σταυρού

Η αυθεντική εγγραφή στο βιβλίο προσερχομένων ασθενών του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το αρχείο του οποίου φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους επιβεβαιώνει πλήρως τα ιστορικά στοιχεία:

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Στις 16 Νοεμβρίου 1973, στις 22:15, το ασθενοφόρο του Ερυθρού Σταυρού παραλαμβάνει νεκρό «άγνωστο άνδρα» από την περιοχή του Πολυτεχνείου.

Στην καταγραφή σημειώνεται ότι ο νεαρός φέρει «τυφλό τραύμα από πυροβόλο όπλο της αριστεράς προκαρδίου χώρας», με τον πυροβολισμό να έχει επέλθει περίπου 30 λεπτά νωρίτερα.

Στο κάτω μέρος του εγγράφου αναφέρεται ρητά ότι η αναγνώριση της σορού και η ταύτισή της με τον Διομήδη Κομνηνό πραγματοποιήθηκε αρκετές ημέρες αργότερα, στις 3 Δεκεμβρίου 1973, βάσει επίσημου εγγράφου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι περισσότερα ιστορικά τεκμήρια για την εξέγερση του Πολυτεχνείου περιλαμβάνονται στην ψηφιακή έκθεση «Τομή ’74. Από τη Δικτατορία στη Δημοκρατία», η οποία συνδιοργανώθηκε το 2024 από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) για τον εορτασμό της 50ής επετείου της Μεταπολίτευσης.