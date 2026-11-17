Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για άμεση απειλή πλήγματος - Σύμφωνα με αναφορές τοπικών ΜΜΕ πρόκειται για ρωσικό drone καμικάζι τύπου Garbera

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού τέθηκε η Μολδαβία, καθώς οι αρχές προχώρησαν στο έκτακτο κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας, έπειτα από αναφορές για ομάδες μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου που θεάθησαν κοντά στην πρωτεύουσα, Κισινάου.

Moldova has urgently closed its airspace amid reports of groups of Shahed-type drones heading toward Chișinău. A strike threat has been reported, and aviation has not yet been deployed to repel a potential attack. The video shows a drone over Chișinău, which Moldovan media have visually identified as a Russian Geran-2-type kamikaze drone. Διαφήμιση Διαφήμιση November 17, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει εκδοθεί προειδοποίηση για άμεση απειλή πλήγματος, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές ότι έχουν απογειωθεί μαχητικά αεροσκάφη για την αναχαίτιση της ενδεχόμενης επίθεσης.

Την ίδια ώρα, βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πετάει πάνω από το Κισινάου. Μολδαβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πρόκειται για ρωσικό drone καμικάζι τύπου Garbera-2, μια νέα, μεγαλύτερη έκδοση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους «Gerbera».