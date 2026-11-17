Ο 25χρονος απέστειλε το περιεχόμενο της συνομιλίας του με τον 24χρονο σε συμφοιτητή και φίλο του δεύτερου, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, αποκαλύπτωντας τον σεξουαλικό του προσανατολισμό

Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης 25χρονος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη διαρροή προσωπικών συνομιλιών που είχε ανταλλάξει με 24χρονο, αποκαλύπτοντας σε τρίτο πρόσωπο στοιχεία του σεξουαλικού προσανατολισμού του.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο, κατά πλειοψηφία, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων με σκοπό βλάβης, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας. Αντίθετα, οι δικαστές τον αθώωσαν για την κατηγορία της δημοσιοποίησης φωτογραφιών προσωπικού χαρακτήρα (πορνογραφικού περιεχομένου).

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Όπως αποφασίστηκε, οι φωτογραφίες που είχε στείλει ο 24χρονος στον κατηγορούμενο, φαίνεται πως ήταν μιας προβολής, δηλαδή μπορούσαν να ανοιχτούν και να προβληθούν μόνο μία φορά, κατά συνέπεια κατά τον χρόνο που διακινήθηκαν τα στιγμιότυπα της συνομιλίας, οι συγκεκριμένες φωτογραφίες δεν εμφανίζονταν.



«Φοβήθηκα ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος»



Περιγράφοντας στο δικαστήριο πώς ξεκίνησε η επικοινωνία τους, ο 24χρονος ανέφερε ότι γνώρισε τον κατηγορούμενο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής τον Μάρτιο του 2024. Αρχικά, όπως κατέθεσε, αντάλλαξαν μηνύματα στο πλαίσιο μιας τυπικής γνωριμίας, ενώ στη συνέχεια αντάλλαξαν φωτογραφίες, τόσο απλές όσο και προσωπικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, υπήρξε αμοιβαία συμπάθεια και αποφάσισαν να συνεχίσουν την επικοινωνία τους σε άλλη διαδικτυακή εφαρμογή. Ωστόσο, η επικοινωνία τους διήρκεσε μόλις δύο ημέρες, οπότε και διεκόπη.

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Ο ίδιος υποστήριξε ότι έστειλε στον 25χρονο τουλάχιστον τρεις φωτογραφίες, προσωπικές. Το επόμενο διάστημα, ο κατηγορούμενος, κατά τη δικογραφία, απέστειλε το περιεχόμενο της συνομιλίας σε συμφοιτητή και φίλο του 24χρονου, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

«Πιστεύω ότι ήθελε να με βλάψει. Ήταν αφέλειά μου, χαζομάρα μου. Δεν συνηθίζω να μοιράζομαι προσωπικές φωτογραφίες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εγκαλών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις συνέπειες που είχε για τον ίδιο η αποκάλυψη στοιχείων για τη σεξουαλική του ταυτότητα, καθώς, όπως είπε, ούτε οι φίλοι του, ούτε οι γονείς του γνώριζαν τον γενετήσιο προσανατολισμό του.

«Κάποιοι απομακρύνθηκαν από τον κύκλο μου. Φοβήθηκα ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος. Όλη αυτή η κατάσταση, πέρα από τον φόβο που μου δημιούργησε, είναι σαν θηλιά στον λαιμό μου. Δεν έχω καταφέρει να μιλήσω σε ψυχολόγο ακόμη, ούτε να γνωρίσω κάποιον άνθρωπο», κατέθεσε.



«Ήταν μια στιγμιαία επιπολαιότητα»



Από την πλευρά του, ο 25χρονος, απολογούμενος ενώπιον του δικαστηρίου, επέμεινε ότι δεν έστειλε φωτογραφίες, αλλά μόνο στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) της μεταξύ τους συνομιλίας. Παραδέχθηκε, πάντως, ότι προχώρησε στην κοινοποίηση των μηνυμάτων, ζητώντας συγγνώμη για την πράξη του. Ήταν μια στιγμιαία επιπολαιότητα» ανέφερε στην απολογία του.