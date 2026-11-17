Την είδηση γνωστοποίησε ο περιφερειακός κυβερνήτης, Ιλία Σερεντιούκ, ο οποίος ανέφερε ότι βρίσκεται στο σημείο της συντριβής και ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στην περιοχη

Αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο χωριό Γιαγκούνοβο, στην περιφέρεια Κεμέροβο της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 17 επιβαίνοντες του αεροσκάφους.

Την είδηση γνωστοποίησε ο περιφερειακός κυβερνήτης, Ιλία Σερεντιούκ, ο οποίος ανέφερε ότι βρίσκεται στο σημείο της συντριβής και ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στην περιοχή.

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💥 An An-12 aircraft has crashed near Kemerovo, Russia There were 17 people on board. No one survived. According to Shot, the aircraft caught fire mid-air, went into a steep descent and exploded on impact. — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2026

«Αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο χωριό Γιαγκούνοβο. Έχω φτάσει στο σημείο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στην περιοχή. Η περιφέρεια παρέχει την απαραίτητη βοήθεια», έγραψε στην πλατφόρμα Max.

Το χωριό Γιαγκούνοβο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο του Κεμέροβο.