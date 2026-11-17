Αναπάντεχη ανακάλυψη από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb – Είχαν μάζα δισεκατομμυρίων Ήλιων μόλις 900 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Το μεγάλο μυστήριο που καλούνται να λύσουν οι επιστήμονες.

Δύο κολοσσιαίες μαύρες τρύπες, τόσο μεγάλες που η ύπαρξή τους σε μια τόσο πρώιμη εποχή του Σύμπαντος δυσκολεύει τις σημερινές επιστημονικές θεωρίες, εντόπισαν οι αστρονόμοι, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της κοσμικής ιστορίας.

Τα δύο αντικείμενα υπήρχαν μόλις 900 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, όταν το Σύμπαν βρισκόταν ακόμη στα πρώτα στάδια της εξέλιξής του. Κι όμως, είχαν ήδη αποκτήσει ασύλληπτη μάζα: η μία αντιστοιχεί σε 1,5 δισεκατομμύρια Ήλιους και η δεύτερη σε περίπου 400 εκατομμύρια Ήλιους.

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Πώς κατάφεραν να μεγαλώσουν τόσο πολύ μέσα σε τόσο λίγο κοσμικό χρόνο; Και μήπως οι πρώτες μαύρες τρύπες σχηματίστηκαν με τρόπους που οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη κατανοήσει;

Η ανακάλυψη, που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb και του τηλεσκοπίου Gemini North στη Χαβάη, αφορά ένα εξαιρετικά σπάνιο ζεύγος ενεργών μαύρων τρυπών, γνωστών ως κβάζαρ.

Οι δύο μαύρες τρύπες βρίσκονται σε απόσταση περίπου 18.100 ετών φωτός μεταξύ τους και αποτελούν το πιο απομακρυσμένο συμπαγές ζεύγος κβάζαρ που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Το εντυπωσιακό εύρημα δεν είναι απλώς ότι οι επιστήμονες ανακάλυψαν δύο τόσο μακρινά αντικείμενα. Είναι ότι τα βρήκαν ήδη γιγαντιαία σε μια εποχή που, με βάση τα σημερινά μοντέλα, ο διαθέσιμος χρόνος για την ανάπτυξή τους μοιάζει ανεπαρκής.

Η ανακάλυψη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην προσπάθεια κατανόησης του πώς γεννήθηκαν οι πρώτοι γαλαξίες και πώς δημιουργήθηκαν οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες που βρίσκονται στα κέντρα τους.

Το νεαρό Σύμπαν φαίνεται πως έκρυβε πολύ περισσότερα μυστικά απ’ όσα μπορούσαν μέχρι σήμερα να φανταστούν οι επιστήμονες.