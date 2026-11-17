Η Εθνική ομάδα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον όμιλο του Nations League συγκεντρώνοντας 11 βαθμούς, οι οποίοι ωστόσο δεν στάθηκαν αρκετοί για την πρόκριση στην πρώτη δυάδα

Τι έμεινε τελικά από την πορεία της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League;

Γίνεται η κλήρωση για την Εθνική ομάδα στο Nations League. Είναι στην 1η κατηγορία και έχει απέναντί της την ανανεωμένη – αλλά με ειδικό βάρος – Γερμανία, την υπερδύναμη Ολλανδία και τη Σερβία. Βγαίνει το πρόγραμμα και υπάρχει ο «τελικός» παραμονής με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό του Βόλου. Έτσι τα υπολογίζεις, στη θεωρία, στα… χαρτιά που λέμε.

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Ολοκληρώνονται τα 4 πρώτα παιχνίδια. Μαζεύεις 8 βαθμούς, νικάς για πρώτη φορά τη Γερμανία, έχεις την Ολλανδία στο 2-0, ματς που λήγει εν τέλει στο ισόπαλο 2-2. Απομένουν δύο παιχνίδια με Ολλανδία (εκτός) και Σερβία (εντός). Υπάρχει ένας μήνας προετοιμασίας για τη δοκιμασία στο Άμστερνταμ. Παραπάνω από 30 ημέρες για να καταστρώσει το πλάνο του κόντρα στους «οράνιε» ο ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Κόντρα στην Ολλανδία του Καταλανού, Τσάβι. Το τονίζουμε για ευνόητους λόγους, διότι όλοι γνωρίζουμε πως παίζουν οι μεν και πως θέλει να παίζουν οι ομάδες του ο δε.

Επιτέλους, λίγη ουσία…

Το αποτέλεσμα γνωστό (0-7). Η λαϊκή κατακραυγή επίσης. Η νίκη ουσίας επί της Σερβίας ήρθε, η πρόκριση όχι. Στο τέλος της ημέρας η σειρά του ομίλου είναι Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα. Λογική, θα πει κανείς. Ναι μεν, αλλά… Το οποίο «αλλά» είναι βαρβάτο, διότι η Εθνική μας είναι σε τροχιά πρόκρισης.

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Νίκησε τη Γερμανία, δεν δέχτηκε γκολ σε δύο ματς απέναντί της, χάθηκε η ευκαιρία απέναντι στην Ολλανδία στην Τούμπα, έκανε το 2/2 κόντρα στη Σερβία. Υπό αυτές τις συνθήκες «πρέπει» να είσαι στην πρώτη δυάδα. Αυτή είναι η διπλή ανάγνωση των 11 βαθμών και της τριπλής ισοβαθμίας. Κοινώς, χάθηκε πάλι η ουσία και μείναμε με τις εντυπώσεις. Όπως συνέβη και με Σκωτία-Δανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το ταβάνι

Πού βρίσκεται εν τέλει το ταβάνι της Εθνικής μας; Δεν υπάρχει, δεν το ορίζει κανείς. Υποτίθεται έχουμε μία χρυσή φουρνιά μεσοεπιθετικών, ένα ελλιπές από καταξιωμένους παίκτες κέντρο, άμυνα σοβαρή και μία τριάδα τερματοφυλάκων σούπερ κλάσης. Είναι επιλογή μας να παίξουμε το ποδόσφαιρο που απαιτείται για να προκριθεί το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης.

Από την άλλη, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ μίας ομάδας που παρέμεινε στην League A, που βρίσκεται στο 1ο pot για την κλήρωση των προκριματικών του Euro, να προκριθεί στην τελική φάση. Αλλιώς ότι συμβαίνει στο χορτάρι, ότι γκολ πανηγυρίζουμε, είναι να’χαμε να λέγαμε. Θέλουμε προκρίσεις, θέλουμε παρουσία σε μεγάλες διοργανώσεις, θέλουμε υπερβάσεις με ουσία. Αλλιώς είμαστε περιορισμένοι, με χαμηλό ταβάνι. Η αλήθεια να λέγεται!

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Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι επιλογές του

Αν έπαιζε ο Μπάμπης Κωστούλας απέναντι στην Ολλανδία θα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα; Λογικά όχι. Αν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε διαχειριστεί διαφορετικά έναν 19χρονο ποδοσφαιριστή, βασικό στην Premier League, και όχι με… κόψιμο από την 23άδα ενόψει αγώνα – διευκρινίζουμε ξανά – μέγιστης σημασίας, τότε θα ήμασταν όλοι πιο ευχαριστημένοι.

Παρεμβαίνει κανείς στο έργο του εκάστοτε προπονητή; Όχι, δεν είναι ο ρόλος μας αυτός. Αλλά η κριτική ασκείται είτε έτσι, είτε αλλιώς. Ποσώ δε μάλλον έπειτα από ξεγυριστή 7άρα, με τη συγκεκριμένη εικόνα. Ο Γιοβάνοβιτς δεν πρέπει να αφήνει… σκουπιδάκια κάτω από το χαλάκι. Προφανώς η ευθύνη τον βαραίνει μετά την επική ήττα στην Ολλανδία. Δεν γίνεται να ακούγονται ατάκες «έτσι είναι η 1η κατηγορία του Nations League». Ναι, έτσι ήταν και όταν νικήσαμε τη Γερμανία, έτσι ήταν και όταν είχαμε στο 2-0 την Ολλανδία.

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Και δεν είναι απάντηση «δείτε τι έπαθε η Ολλανδία στο Βερολίνο από τη Γερμανία». Το 5-0 εκεί είναι εντελώς διαφορετικό από το δικό μας 0-7 στο Άμστερνταμ. Ο Γιοβάνοβιτς – και ο κάθε εκλέκτορας φυσικά της Εθνικής μας – ελέγχεται για τις κλήσεις, τα αποτελέσματα και την εξέλιξη της Εθνικής.

Προσωπικά, ως Εθνική Ελλάδας, με αφήνει αδιάφορη η εικόνα και η εξέλιξη, γιατί αυτή δρομολογήθηκε (επιτέλους) και αποτυπώνεται στις επιτυχίες των «μικρών» Εθνικών. Αυτό που ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές είναι η συμμετοχή στα μεγάλα ποδοσφαιρικά ραντεβού. Κι’ αν δεν επιτευχθεί αυτό, με τη συγκεκριμένη φουρνιά, τότε θα μιλάμε για παταγώδη αποτυχία ΟΛΩΝ.