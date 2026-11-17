Τη ζωή του έχασε ένας 53χρονος πιλότος της σερβικής Πολεμικής Αεροπορίας, όταν μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 συνετρίβη στην περιοχή της Στάρα Παζόβα

Τη ζωή του έχασε ένας 53χρονος πιλότος της σερβικής Πολεμικής Αεροπορίας, όταν μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 συνετρίβη στην περιοχή της Στάρα Παζόβα, βορειοδυτικά του Βελιγραδίου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 08:45 τοπική ώρα, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη.

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Στο σημείο της συντριβής βρίσκονται στρατιωτικές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

🇷🇸 A Serbian Army MiG-29 fighter jet crashed in a field near Belgrade, killing its pilot. https://t.co/w0Cq2wyFls — kos_data (@kos_data) November 17, 2026

Το υπουργείο σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι: «Έχει συσταθεί επιτροπή για τη διερεύνηση του ατυχήματος, με εντολή να διαπιστώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό και να εξετάσει εάν υπάρχει ευθύνη εκ μέρους της στρατιωτικής οργάνωσης».

Παράλληλα, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία θα εξετάσει τα αίτια της συντριβής.

A FATAL FLIGHT – Pilot killed after Serbian MiG-29 fighter jet crashes near Belgrade Firefighters battled flames engulfing the wreckage. The cause of the crash remains unknown at the time of publication. https://t.co/tuYOm9fXE5 Διαφήμιση Διαφήμιση November 17, 2026

Βίντεο που κυκλοφορούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης φαίνεται να καταγράφουν το αεροσκάφος τυλιγμένο στις φλόγες, σε χωράφι.

Το μαχητικό MiG-29

Το MiG-29 σχεδιάστηκε από το σοβιετικό γραφείο Mikoyan-Gurevich στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και εντάχθηκε σε υπηρεσία με τη Σοβιετική Πολεμική Αεροπορία το 1983.

Σύμφωνα με το Εθνικό Μουσείο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (National Museum of the United States Air Force), το μαχητικό θεωρείται «σημαντική απειλή» για τις δυτικές αεροπορικές δυνάμεις.

Είναι εξοπλισμένο με πυροβόλο των 30 χιλιοστών και μπορεί να μεταφέρει έως έξι πυραύλους αέρος-αέρος, καθώς και βόμβες και ρουκέτες.