Η Εθνική ομάδα Γυναικών αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο κατάμεστο Ιβανώφειο για την τρίτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027

Για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Eurobasket 2027 Γυναικών, η Εθνική μας αντιμετωπίζει την Ολλανδία.

Η Εθνική ομάδα Γυναικών αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο κατάμεστο Ιβανώφειο για την τρίτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Δείτε παρακάτω σε live streaming τον αγώνα.