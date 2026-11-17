Live streaming: Ελλάδα – Ολλανδία (Προκριματικά Eurobasket 2027)
Η Εθνική ομάδα Γυναικών αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο κατάμεστο Ιβανώφειο για την τρίτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027
Για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Eurobasket 2027 Γυναικών, η Εθνική μας αντιμετωπίζει την Ολλανδία.
Η Εθνική ομάδα Γυναικών αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο κατάμεστο Ιβανώφειο για την τρίτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027.
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