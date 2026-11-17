Ο γενικός νομικός σύμβουλος της Nvidia Τιμ Τέτερ, αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον των ίδιων Επιτροπών στις 2 Δεκεμβρίου.

Ο πρώην επικεφαλής της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ πρόκειται να καταθέσει ενώπιον Επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ την 1η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

Η παραίτηση του Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia έγινε γνωστή την Πέμπτη, μετά από δημοσιεύματα που τον συνδέουν με εξωσυζυγικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης μίας γυναίκας που φέρεται να ήταν κατάσκοπος της Κίνας. Το γεγονός αυτό προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τις εξαγωγές προηγμένων τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας προς την Κίνα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι ακροάσεις θα διεξαχθούν από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, την Ειδική Επιτροπή για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και την Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο γενικός νομικός σύμβουλος της Nvidia Τιμ Τέτερ, αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον των ίδιων Επιτροπών στις 2 Δεκεμβρίου.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Ρεπουμπλικάνοι πρόεδροι των Επιτροπών, Μπράιαν Μαστ, Τζον Μούλεναρ και Ρικ Κρόφορντ, τόνισαν ότι: «Αναμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε από τους Τζένσεν Χουάνγκ και Τιμ Τέτερ ποιος ήταν ο ρόλος τους σε μια ενδεχόμενη παραβίαση της εθνικής μας ασφάλειας».

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, «Ο αμερικανικός λαός ζητά απαντήσεις σχετικά με τον ρόλο του κ. Χουάνγκ και της Nvidia στο να επιτραπεί σε επικίνδυνους παράγοντες από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να αποκτήσουν πρόσβαση στα πιο προηγμένα τσιπ μας, καθώς και σχετικά με τον ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισε ένα πρόσωπο που συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών σε αυτό το σκάνδαλο».