Η ισοφάριση της Νορβηγίας στο φινάλε του αγώνα της με την Ιρλανδία ανέτρεψε τα δεδομένα και άφησε την Ελλάδα εκτός συνέχειας

Η Εθνική Νέων γνώρισε την ήττα (2-1) από τη Γαλλία και σε συνδυασμό με την ισοφάριση της Νορβηγίας στο φινάλε κόντρα στην Ιρλανδία (2-2) έμεινε εκτός διεκδίκησης της πρόκρισης στο EURO U19.



Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν κατάφερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην ισχυρή Γαλλία, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1, όμως μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα διατηρούσε ελπίδες πρόκρισης χάρη στην εξέλιξη της άλλης αναμέτρησης. Τελικά, το 2-2 των Νορβηγών στην τελευταία φάση ανέτρεψε τα δεδομένα και άφησε την Ελλάδα εκτός συνέχειας.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ομάδα μας είχε μπει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση γνωρίζοντας πως η τύχη της δεν εξαρτιόταν αποκλειστικά από το δικό της αποτέλεσμα. Με έναν βαθμό από τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές, μετά το 0-2 από την Ιρλανδία και το 0-0 απέναντι στη Νορβηγία, χρειαζόταν να διατηρήσει το προβάδισμα έναντι των Σκανδιναβών στη μάχη της πρόκρισης.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η αποστολή της έγινε ακόμη δυσκολότερη από τα πρώτα λεπτά, με τους Γάλλους να εκμεταλλεύονται το εντυπωσιακό τους ξεκίνημα. Μόλις στο 2′ ο Ασάμπ επιχείρησε σουτ μέσα από την περιοχή, η μπάλα άλλαξε πορεία έπειτα από κόντρα και κατέληξε στα δίχτυα του Κριαρά, αιφνιδιάζοντας τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Πριν προλάβουν να ανασυνταχθούν οι διεθνείς μας, ήρθε και δεύτερο χτύπημα. Στο 11′ ο Λεκές δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τον Βαλερό, ο οποίος κινήθηκε στον χώρο πίσω από την ελληνική άμυνα και με ψύχραιμο τελείωμα διαμόρφωσε το 0-2. Παρά το δύσκολο ξεκίνημα, η Ελλάδα δεν εγκατέλειψε την προσπάθειά της. Ο Μπέρδος στο 13′ και ο Κρομμύδας τρία λεπτά αργότερα επιχείρησαν να απειλήσουν, χωρίς όμως να νικήσουν τον Ζουρντρέν. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ευκαιρία του Κυριαζίδη λίγο πριν από την ανάπαυλα, όταν ο Γάλλος γκολκίπερ πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση στο δυνατό του σουτ.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η επανέναρξη του αγώνα βρήκε τη «γαλανόλευκη» να μειώνει σχεδόν αμέσως. Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα του δεύτερου μέρους, ο Κρομμύδας τροφοδότησε τον Αρετή και εκείνος με εξαιρετικό τελείωμα έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, πετυχαίνοντας το πρώτο ελληνικό γκολ στη διοργάνωση. Η συνέχεια δεν είχε ανάλογο ρυθμό, με τη Γαλλία να διαχειρίζεται το προβάδισμά της και την Ελλάδα να παρακολουθεί παράλληλα όσα συνέβαιναν στο παιχνίδι της Νορβηγίας με την Ιρλανδία. Στο 55′ μάλιστα, ο Κριαράς χρειάστηκε να πραγματοποιήσει εντυπωσιακή απόκρουση σε δυνατό σουτ του Αζρού, διατηρώντας τη διαφορά στο ένα τέρμα.

Όσο περνούσε η ώρα, η ελληνική αποστολή έβλεπε την πρόκριση να πλησιάζει, παρά την ήττα από τους «τρικολόρ». Ωστόσο, το γκολ της Νορβηγίας στο φινάλε του άλλου αγώνα άλλαξε τα πάντα, μετατρέποντας την προσμονή σε απογοήτευση και ολοκληρώνοντας με δραματικό τρόπο την παρουσία της Εθνικής Νέων στα προκριματικά.

Οι ενδεκάδες του αγώνα



Ελλάδα Κ19: Κριαράς, Αυγητίδης, Αβραμούλης, Βύντρα (36′ Bενέτης), Κυριαζίδης (84′ Τσιόκος), Κάπελλας (84′ Θεοχάρης), Γκιόκα, Καινουργιάκης, Αρετής (84′ Σιτμαλίδης), Κρομμύδας, Μπέρδος (56′ Κάνιος).



Γαλλία Κ19: Ζουρντρέν, Ραϊανί, Λομέ, Γκοφί, Μπολί, Γκαντού (67′ Αζιζί), Ασάμπ (60′ Κουλιμπαλί), Λεκές, Αμπντερεμπί (60′ Βοσά), Αζρού (67′ Σεμπί), Βαλερό.