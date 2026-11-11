Τα γκολ που διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο από τους Μάικλ Νόναν και Ο' Νιλ, οι οποίοι αξιοποίησαν τις μεταξύ τους ασίστ

Στο Αθλητικό Κέντρο Espace Ocean της πόλης Plaintel στη Γαλλία, όπου διεξάγονται οι αγώνες του 1ου ομίλου της League A για τα προκριματικά του EURO U19, η Εθνική Νέων ηττήθηκε 2-0 από την Ιρλανδία για την 1η αγωνιστική.

Η Εθνική Νέων ήταν πιο επιθετική στο α’ μέρος του αγώνα και δημιούργησε ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να φτάσει στο γκολ, καθώς τις περισσότερες προσπάθειες απέτρεψε ο Ιρλανδός γκολκίπερ Νόναν. Η Ελλάδα είχε την πρώτη καλή στιγμή μόλις στο 4΄ με τον Ιωάννου με τον Νόναν να αποκρούει, όπως και στο 33΄ όταν έδιωξε σε κόρνερ σε προσπάθεια του Μπέρδου.

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Ο Κυριαζίδης στο 34΄ και ο Μπέρδος στο 42΄ αστόχησαν σε προσπάθειες για γκολ. Η Ιρλανδία έχει να αντιπαρατάξει το σουτ του Σέρλοκ στο 22΄ που σταμάτησε στο δοκάρι του Έλληνα γκολκίπερ, Κριαρά.

Στο ξεκίνημα του 2ου μέρους η Ελλάδα είχε δύο ακόμη καλές προσπάθειες για γκολ με Μπέρδο και Γκιόκα, ωστόσο οι Ιρλανδοί ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ στο 58΄ με τον Μάικλ Νόναν από ασίστ του Ο’ Νιλ.

Στο 63΄ μάλιστα οι Ιρλανδοί έφτασαν στο 2-0, με τους “όρους” να αντιστρέφονται καθώς αυτή τη φορά το γκολ πέτυχε ο Ο’ Νιλ και στην τελική πάσα προς τον σκόρερ ήταν ο Νόναν. Το 2-0 ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα.

Ιρλανδία (Νόελ Χαντ): Α. Νόναν, Μπάτλερ (46΄ Κάλεν), Μακντόναχ, Μέρφι, Σέρλοκ (72′ Σολάνκε), Ογκμπόνα (73′ Μακκόρμακ), Ολαντίτι, Μακατίρ (84΄ Άθερτον), Ο΄Νίλ, Μ. Νόναν (84΄ Κοβαλέβσκις), Ακινριντόγιο

Ελλάδα (Απόστολος Παπαβασιλείου): Κριαράς, Καινουργιάκης (78′ Αμανατίδης), Αυγητίδης, Αβραμούλης, Κυριαζίδης, Γκιόκα (77′ Θεοχάρης), Κάπελας, Αρέτης (59΄ Χριστόπουλος), Μπέρδος, Ιωάννου (67΄ Τσιόκος) , Κρομμύδας (59΄ Σιτμαλίδης)