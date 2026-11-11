Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κατέκτησε την πρώτη θέση στον 5ο όμιλο της League B και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στη League A για τη 2η προκριματική φάση της διοργάνωσης του WU17 EURO 2027

Σπουδαία επιτυχία για την Εθνική Κορασίδων, η οποία εξασφάλισε την άνοδό της στη League A, την ανώτερη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος WU17!

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αναδείχθηκε ισόπαλο 1-1 με την οικοδέσποινα Σλοβενία στο Igrišče Terme Čatež και κατέκτησε την πρώτη θέση στον 5ο όμιλο της League B, υπερισχύοντας στην ισοβαθμία της οικοδέσποινας και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη League A για τη 2η προκριματική φάση της διοργάνωσης του WU17 EURO 2027.

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Η Σλοβενία προηγήθηκε μόλις στο 4′, όταν η Κουβεντάρη απομάκρυνε το σουτ της Γκέργκιεκ, αλλά στην επαναφορά η Κλομπάσα με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Ελλάδα αντέδρασε και ισοφάρισε άμεσα (8′) με ένα καταπληκτικό σε έμπνευση και εκτέλεση γκολ της Μπουρονίκου, η οποία μετά την κάθετη πάσα της Κεχαγιά σκόραρε με μακρινό σουτ από πλάγια θέση στέλνοντάς την μπάλα στο “παραθυράκι” της εστίας της Σπέντε.

Οι ποδοσφαιρίστριες του κ. Αγγελή είχαν και την ευκαιρία να προηγηθούν στο 20′, αλλά το σουτ της Ροπόκη εντός περιοχής πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι της Σλοβενίας και στο 40′ η σκόρερ της Ελλάδας δημιούργησε σπουδαία ευκαιρία, αλλά η εκτέλεση φάουλ που επιχείρησε σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Η Ελλάδα συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες και στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου αλλά στο 48′ το μακρινό σουτ της Μουμτζή σταμάτησε ξανά στο οριζόντιο δοκάρι της Σπέντε, ενώ δημιούργησε και άλλες φάσεις στη συνέχεια, οι οποίες είτε δεν βρήκαν στόχο είτε απομακρύνθηκαν από την τερματοφύλακα της γηπεδούχου.

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Στο 75′ η Σλοβενία είχε εκείνη την ευκαιρία να προηγηθεί εκ νέου, αλλά η εκτέλεση πέναλτι της Ντρέβενσεκ κατέληξε πάνω από τα δοκάρια της Κουβεντάρη, ενώ στο 88′ η Σπέντε νίκησε σε τετ α τετ την Λάμπρου.

Το τελικό 1-1 σφράγισε την εξαιρετική πορεία της Εθνικής Κορασίδων στον 5ο όμιλο και τον προβιβασμό της στη League A, καθώς μετά την εμφατική νίκη με 7-0 επί της Μολδαβίας στην πρεμιέρα και την ισοπαλία με τη Σλοβενία, η Ελλάδα ολοκλήρωσε την πρώτη προκριματική φάση με τέσσερις βαθμούς και κατέκτησε την κορυφή του ομίλου, χάρη στη συνολική διαφορά τερμάτων.

Σλοβενία (Άνια Μιλένκοβιτς): Σπέντε, Κότσιρ, Ντρέβεντσεκ, Γκρίμ, Ζνούντερλ, Βέλιτσεκ (88’Πίνταρ), Ντζάφιτς (65′ Ντέμπελακ), Κράιντς, Στράιναρ, Γκέργκιεκ, Κλομπάσα (84′ Φίλλιπσιτς).

Ελλάδα (Χρήστος Αγγελής): Κουβεντάρη, Κουκουμάνου, Στεφανή, Παπαδάκη, Κοτσίρη, Πρέκα, Κεχαγιά, Σπαθαράκη (64′ Λάμπρου), Μουμτζή (77′ Μπαλάση), Μπουρονίκου, Ροπόκη.