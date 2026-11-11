Εθνική Ελλάδας: Οι πιθανές διασταυρώσεις στο Nations League θυμίζουν… Euro 2004

Το ενδεχόμενο μιας αναμέτρησης Ελλάδα – Πορτογαλία συγκεντρώνει πιθανότητες 19,6% σύμφωνα με τις προβλέψεις της πλατφόρμας Football Meets Data για τα προημιτελικά του Nations League

Με αντιπάλους που ξυπνούν αναμνήσεις από το έπος του 2004 ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη η Εθνική Ελλάδας, εφόσον εξασφαλίσει την παρουσία της στα προημιτελικά του Nations League. Το Football Meets Data παρουσίασε τις πιθανότερες διασταυρώσεις της οκτάδας, συμπεριλαμβάνοντας την ελληνική ομάδα σε τρία από τα έξι πιο πιθανά ζευγάρια.

Η «γαλανόλευκη» βρίσκεται κοντά στην πρόκριση, αλλά για να βρεθεί στην επόμενη φάση θα χρειαστεί να αφήσει πίσω της μία εκ των Ολλανδίας ή Γερμανίας στον όμιλό της στη League A. Η έκβαση της μάχης στον όμιλο θα καθορίσει και τον δρόμο που μπορεί να ακολουθήσει στα νοκ άουτ.

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Τρία πιθανά ζευγάρια με την Ελλάδα

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Football Meets Data, το ενδεχόμενο μιας αναμέτρησης Ελλάδα – Πορτογαλία συγκεντρώνει πιθανότητες 19,6%, αποτελώντας το τρίτο πιο πιθανό ζευγάρι στις εκτιμήσεις της πλατφόρμας.

Στη σχετική λίστα προηγούνται τα ζευγάρια Αγγλία – Πορτογαλία και Αγγλία – Γαλλία, ενώ ακολουθεί το Αγγλία – Ολλανδία. Η ελληνική παρουσία επανέρχεται στις δύο επόμενες θέσεις, με το Ελλάδα – Ισπανία να συγκεντρώνει 18,3% και το Γαλλία – Ελλάδα 18,2%.

Οι συγκεκριμένες πιθανές διασταυρώσεις δημιουργούν έναν ιδιαίτερο συνειρμό με το Euro 2004, όταν η Ελλάδα είχε αντιμετωπίσει και τις τρεις αυτές εθνικές ομάδες στην πορεία προς την κατάκτηση του τροπαίου.

Τότε, η Εθνική είχε επικρατήσει δύο φορές της Πορτογαλίας, νίκησε τη Γαλλία στα προημιτελικά, ενώ αναδείχθηκε ισόπαλη με την Ισπανία στη φάση των ομίλων. Περισσότερα από δύο δεκαετίες αργότερα, τα πιθανά μονοπάτια προς την τετράδα του Nations League φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τρεις από τις πιο χαρακτηριστικές αντιπάλους εκείνης της ιστορικής πορείας.

Οι πιθανότητες που παρουσιάζει το Football Meets Data:

Ελλάδα – Πορτογαλία: 19,6%

Ελλάδα – Ισπανία: 18,3%

Γαλλία – Ελλάδα: 18,2%