Η Ρωσία ανακοίνωσε την Τρίτη πως έχει γνώση για την παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ως «άμεση συμμετοχή» στον πόλεμο

Η Ρωσία ανακοίνωσε την Τρίτη πως έχει γνώση για την παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ως «άμεση συμμετοχή» στον πόλεμο και γνωστοποιώντας ότι έχει αποστείλει σχετικό μήνυμα στο Παρίσι.

Συγκεκριμένα ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι: «Όχι μόνο γαλλικά στρατεύματα, το γνωρίζουμε αυτό. Έχουμε εκφράσει την ανησυχία μας… αυτό δεν αποτελεί πλέον υποστήριξη προς την Ουκρανία, αλλά άμεση συμμετοχή στον πόλεμο».

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Οι δηλώσεις του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας έγιναν μία ημέρα μετά από πληροφορίες που μετέδωσε το AFP και άλλα μέσα, σύμφωνα με τις οποίες Γάλλοι στρατιώτες βρίσκονται εδώ και αρκετούς μήνες στην Ουκρανία, με αποστολή να εκπαιδεύουν ουκρανικό προσωπικό και να συνδράμουν στη συντήρηση εξοπλισμού.

Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι η αποστολή ενός μικρού αριθμού Γάλλων στρατιωτών δεν περιλαμβάνει κανέναν ρόλο σε μάχιμες επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε στο AFP υπό καθεστώς ανωνυμίας, μετά από σχετικό ρεπορτάζ του Radio France Internationale (RFI) που αποκάλυψε την παρουσία Γάλλων στρατιωτών στην εμπόλεμη χώρα τη Δευτέρα, «η εναλλαγή Γάλλων εκπαιδευτών που υποστηρίζουν την Ουκρανία στη Γαλλία, την Πολωνία ή περιστασιακά στην Ουκρανία, αποτελεί πραγματικότητα».

Επίσης, η πηγή προσέθεσε ότι: «Αυτό δεν είναι στρατιωτική επιχείρηση. Δεν υπάρχει απολύτως καμία πρόθεση εμπλοκής σε καταναγκαστικές ενέργειες».

Με πληροφορίες από Rapporteur