Τι θα προβλέπει το νέο καθεστώς n Από πότε θα ισχύσουν οι τροποποιήσεις n Γιατί η διαδικασία θυμίζει τον «Νόμο Πεπονή» n Ποια είναι η βασική διαφοροποίηση n Προς επιμήκυνση της διάρκειας ισχύος των πινάκων των γραπτών διαγωνισμών

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες προέκυψαν σε πρόσφατο επιμορφωτικό σεμινάριο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών με θέμα τις προσλήψεις στο Δημόσιο, την επιλογή διευθυντικών στελεχών από το ΑΣΕΠ, καθώς και το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ παρουσίασε ένα νέο σύστημα για τη διεξαγωγή των γραπτών διαγωνισμών που πιθανότατα θα ισχύσει μετά τη διεξαγωγή του 3ου Πανελλήνιου Γραπτού διαγωνισμού το έτος 2027.

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Πρόκειται για την ενσωμάτωση των γραπτών διαγωνισμών στην καθημερινή λειτουργία του ΑΣΕΠ, καθώς προβλέπεται η δημιουργία ολοκληρωμένων εξεταστικών κέντρων στις εγκαταστάσεις της Αρχής, γεγονός που θα επιτρέπει τη διενέργεια γραπτών δοκιμασιών σε ετήσια βάση και για διάστημα τεσσάρων μηνών.

Με τον τρόπο αυτό, κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να κλείνει ηλεκτρονικό ραντεβού για να συμμετάσχει στις εξετάσεις και να αποκτά βαθμολογία την οποία θα μπορεί ακολούθως να αξιοποιεί σε διαδικασίες κάλυψης θέσεων κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι οποίες θα προκηρύσσονται κατά την επόμενη διετία ή τριετία («κάθε δύο ή τρία χρόνια» αναφέρθηκε).

Η πρακτική αυτή, που φιλοδοξεί να προσδώσει μεγαλύτερη ευελιξία και συνέχεια στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, δίνει λαβή σε ορισμένες πρώτες παρατηρήσεις:

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Η διαδικασία θυμίζει την παλαιότερη ειδική γραπτή δοκιμασία του «νόμου Πεπονή» (ν. 2190/1994), με βαθμολογία που ίσχυε για 3 έτη και συμπλήρωνε τη βαθμολογία των υπολοίπων μοριοδοτούμενων κριτηρίων, η οποία μπορούσε να μεταβάλλεται όσο οι υποψήφιοι αποκτούσαν επιπλέον προσόντα.

Η αξιοποίηση της βαθμολογίας σε προκηρύξεις «κάθε δύο ή τρία χρόνια» φανερώνει τη βούληση να επιμηκυνθεί η διάρκεια ισχύος των πινάκων των γραπτών διαγωνισμών (πιθανότατα λόγω του υψηλού κόστους αυτών των δοκιμασιών).

Η βασική διαφοροποίηση σε σχέση με το σύστημα που εφαρμόστηκε το 2025 (και μάλλον θα εφαρμοστεί και το 2027) αφορά τη διάρκεια του γραπτού διαγωνισμού. Το 2025 οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση εξετάστηκαν έπειτα από ηλεκτρονικό ραντεβού σε διάστημα 2 μηνών. Αυτό το διάστημα πλέον επιμηκύνεται στους 4 μήνες. Είχαμε εκφράσει έγκαιρα τις επιφυλάξεις μας για τους κινδύνους αυτής της ρύθμισης ως προς τον σεβασμό των αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών αξιολόγησης, ενόψει του ότι οι υποψήφιοι δεν εξετάζονται όλοι στα ίδια θέματα. Οι επιφυλάξεις αυτές εντείνονται στην περίπτωση της 4μηνης διάρκειας και γεννούν την ανάγκη για πρόσθετες εγγυήσεις. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις και θα επανέλθουμε.

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Ψευδή δικαιολογητικά

Στην ίδια εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ αναφέρθηκε στη ρύθμιση του άρθρου 20 παρ. 6 του ν. 4765/2021, που ορίζει ότι ο υποψήφιος που προσκομίζει ψευδή δικαιολογητικά, τα οποία επηρεάζουν την κατάταξή του, αποβάλλεται από κάθε άλλη διαδικασία πλήρωσης θέσεων για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Καθώς η ρύθμιση αυτή έχει ήδη εφαρμοστεί σε περιπτώσεις υποψηφίων εκπαιδευτικών, ανακύπτουν πολλά ζητήματα προστασίας συνταγματικά αναγνωρισμένων δικαιωμάτων, που αφορούν ιδίως την τήρηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου, τον αναγκαίο ορισμό του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της σχετικής απόφασης, καθώς και τον ακριβή χρόνο έναρξης ισχύος του πενταετούς αποκλεισμού. Η έκδοση εγκυκλίου που θα κωδικοποιεί την ερμηνεία με κριτήριο τις αρχές της χρηστής διοίκησης κρίνεται πλέον επιβεβλημένη.

Επιμέλεια: ΔΡ ΑΠ. ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ, ΕΚΛ. ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΑΠ, ΠΡ. ΜΕΛΟΣΑΣΕΠ. ΔΡ ΚΩΝ. ΠΑΠΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟς ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΠΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΔΔΑ