Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ

Με συννεφιά κυλά η σημερινή ημέρα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στα δυτικά τμήματα και στο ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις, κατά περιόδους αυξημένες, με εκδήλωση τοπικών βροχοπτώσεων και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη επικράτεια αναμένονται αραιές νεφώσεις, που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, με μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Επιπλέον, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυμαινόμενη στα βόρεια ηπειρωτικά από 19 έως 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 22 έως 24, ενώ στη βόρεια Κρήτη ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση από το meteo

Σύμφωνα με το meteo, τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα δυτικά, ενώ πρόσκαιρα θα επηρεαστούν τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Πιθανότητα βροχής υπάρχει και για την Κρήτη, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες, οπότε και η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από δυτικές-νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 2 έως 22-24, στην Ήπειρο από 7 έως 20, στη Θεσσαλία από 6 έως 21, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 22, στην Κρήτη από 9 έως 23, στα Επτάνησα από 14 έως 20, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 18 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως 2-3 μποφόρ, με ενίσχυση έως τα 4 μποφόρ στα νοτιοανατολικά του νομού. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου, με τις ελάχιστες τιμές στα δυτικά και βόρεια να είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις, πιο αυξημένες κατά τις πρωινές ώρες, οπότε και η ορατότητα ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 2-3 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου.