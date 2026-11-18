Η ελληνική ομάδα πλήρωσε τα πολλά λάθη, την αστοχία και τα αμυντικά της κενά, ενώ καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα έπαιξε το φάουλ και η τεχνική ποινή στο τέλος

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα και γνώρισε νέο αρνητικό αποτέλεσμα στη EuroLeague. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς ηττήθηκε με 84-79 από τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία, πληρώνοντας τα πολλά λάθη, την αστοχία και τα αμυντικά της κενά.

Η εξέλιξη του αγώνα

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Το ξεκίνημα της αναμέτρησης δεν προμήνυε την εξέλιξη που θα ακολουθούσε. Οι φιλοξενούμενοι δυσκολεύτηκαν να βρουν λύσεις στην επίθεση, με τον Ναν και τον Έντουαρντς να υποπίπτουν σε διαδοχικά λάθη στα πρώτα λεπτά. Παρά τις αδυναμίες του, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 20-17, αξιοποιώντας κυρίως την ατομική ποιότητα των παικτών του και την παρουσία των ψηλών του.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι «πράσινοι» διατήρησαν το προβάδισμα, χωρίς όμως να καταφέρουν να περιορίσουν τα λάθη τους. Η Βίρτους βρήκε αρκετές ευκαιρίες κοντά στο καλάθι, με τον Ντιούφ να ξεχωρίζει έχοντας 13 πόντους και έξι ριμπάουντ μέχρι την ανάπαυλα. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Γιαμπουσέλε έδωσε σημαντικές λύσεις, ενώ ο Ναν είχε φτάσει τους 10 πόντους. Παρά τα εννέα λάθη και τα προβλήματα στην άμυνα της ρακέτας, η ελληνική ομάδα πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 43-40, έχοντας επωφεληθεί και από την αστοχία των Ιταλών από τα 6,75 μ. (3/17 τρίποντα).

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Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός έχασε τη συνοχή του, συνέχισε να κάνει λάθη και δεν βρήκε σταθερές λύσεις στην επίθεση. Την ίδια στιγμή, η Βίρτους άρχισε να χτυπά με μεγαλύτερη συνέπεια κοντά στο καλάθι, εκμεταλλευόμενη τις αδυναμίες στην πράσινη άμυνα.

Ο Ντιαρά ανέβασε την απόδοσή του και δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι αρκετές φορές δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν σωστά στις αλλαγές και στις αμυντικές τους καλύψεις. Η ομάδα της Μπολόνια κυριάρχησε στο συγκεκριμένο διάστημα, έτρεξε επιμέρους 20-13 και μπήκε στην τελευταία περίοδο έχοντας ανατρέψει την κατάσταση, με το σκορ στο 60-56.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Κώστας Σλούκας προσπάθησε να αλλάξει τα δεδομένα, βρίσκοντας στόχο από την περιφέρεια και φτάνοντας τους 10 πόντους. Η Βίρτους, όμως, είχε πλέον αποκτήσει αυτοπεποίθηση και συνέχισε να βρίσκει λύσεις απέναντι στην άμυνα του Παναθηναϊκού.

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Οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με 71-66, με τους «πράσινους» να προσπαθούν να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Ο Μόνγκα κέρδισε τρεις βολές και ευστόχησε σε όλες, μειώνοντας σε 71-69, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για τους «πράσινους».

Σε ένα καθοριστικό σημείο, με το σκορ στο 73-73 και μόλις τρία δέκατα να απομένουν, οι διαιτητές καταλόγισαν φάουλ που έδωσε στη Βίρτους βολές, ενώ ακολούθησε και τεχνική ποινή. Στη συνέχεια ο Ντιαρά πέτυχε καλάθι και φάουλ, διαμορφώνοντας το 79-72 και δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στους Ιταλούς.

Ο Παναθηναϊκός δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Με τρίποντο του Ναν και καλάθι του Λεσόρ έτρεξε σερί 5-0, πλησιάζοντας στο 79-77. Ωστόσο, ο Καρ απάντησε με εύστοχο σουτ μέσης απόστασης για το 81-77 και έβαλε ουσιαστικά τέλος στις ελπίδες ανατροπής των φιλοξενούμενων. Το τελικό 84-79 επισφράγισε τη δεύτερη διαδοχική ήττα του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 40-43, 60-56, 84-79.