Ο ηγέτης του Ολυμπιακού ισοφάρισε σε 82-82 με ένα buzzer beater από το κέντρο του γηπέδου στην εκπνοή της αναμέτρησης που διεξάγεται στη Λεμεσό

Ο Σάσα Βεζένκοφ όπλισε, εκτέλεσε από το κέντρο του γηπέδου και ισοφάρισε στην εκπονή του αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ σε 82-82. «Έσωσε» έτσι τον Ολυμπιακό και έστειλε το ματς στην παράταση.

Θρίλερ στη Λεμεσό. Η Μακάμπι προηγείτο με 82-79 του Ολυμπιακού και οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την τελευταία επίθεση. Ο Σάσα Βεζένκοφ πήρε την μπάλα από την επαναφορά και την έστειλε από το κέντρο του γηπέδου στο καλάθι της Μακάμπι.

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Ένα απίθανο buzzer beater από τον ηγέτη του Ολυμπιακού, που βρήκε τρίποντο από το… σπίτι του. Δείτε εδώ τη φάση.